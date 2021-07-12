Запустивший домино-шоу из силовиков в Петербурге предприниматель Юнг не избежал Фемиды

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, ГСУ МВД по Петербургу и области закончило расследование дела о мошенничестве и валютных преступлениях, в которых он обвиняется.



Именно уголовное преследование осенью 2019 года заставило, как полагает следствие, задуматься Юнга о решении проблемы частным, но не совсем честным путем. Правда цена вопроса его не устроила, и тогда в октябре 2019 года через ФСБ он передал адвокату-посреднику 19 млн рублей.

Адвоката Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Алексея Одинцова на взятке задержали, от него деньги уже подконтрольно силовикам перекочевали к прокурору Горному, дальше по цепочке — одному из руководителей СК Шиманскому и оказались у оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Лисового. На нем домино забуксовало. Он не стал продлевать цепочку, проявив редкий пример коррупционного благородства.