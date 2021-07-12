Запустивший домино-шоу из силовиков в Петербурге предприниматель Юнг не избежал Фемиды

Как стало известно «Фонтанке» 12 июня, ГСУ МВД по Петербургу и области закончило расследование дела о мошенничестве и валютных преступлениях, в которых он обвиняется.
Именно уголовное преследование осенью 2019 года заставило, как полагает следствие, задуматься Юнга о решении проблемы частным, но не совсем честным путем. Правда цена вопроса его не устроила, и тогда в октябре 2019 года через ФСБ он передал адвокату-посреднику 19 млн рублей.
Адвоката Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Алексея Одинцова на взятке задержали, от него деньги уже подконтрольно силовикам перекочевали к прокурору Горному, дальше по цепочке — одному из руководителей СК Шиманскому и оказались у оперуполномоченного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Лисового. На нем домино забуксовало. Он не стал продлевать цепочку, проявив редкий пример коррупционного благородства.
Однако активное сотрудничество со следствием, как выяснила «Фонтанка», никак не сказалось на расследовании уголовного дела самого Юнга. На июль 2021 года ему вменяют 65 млн рублей похищенных путем мошенничества: одной фирме он обещал оказать таможенные услуги, но, по версии следствия, кинул, а другим обещал поставки салфеток и вентиляционного оборудования, но, получив деньги, пропал. Помимо этого, с 2016 по 2018 год через разные счета он вывел в долларах и евро из России по подложным документам 1 млрд 220 млн рублей.