Экс-губернатор Петербурга, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко похвалила нынешнего главу города Александра Беглова за подготовку ПМЭФ. Их разговор 4 июня удалось заснять журналистам Znak.com.
«Все прошло шикарно, замечательно. Город красивый, чистый, погода прекрасная. Вы понимаете? Масштаб! Все красиво! Для города — это огромный плюс», — сказала Матвиенко.
И намекнула, что Беглов уже вечером сможет хорошенько отдохнуть. Тот в ответ, видимо, напомнил о каких-то обязательствах, и тогда Матвиенко уточнила, что расслабиться можно будет и завтра. Какие-то замечания у главы Совфеда, видимо, все-таки были, но их она прошептала на ухо — так, чтобы окружающие не услышали.