Матвиенко прокомментировала заявление министра энергетики США о «грязном газе» из России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу утверждения министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, заявившей, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире. По мнению главы Совфеда, никаких объективных оснований для этого у американской стороны нет, а само заявление является примером недобросовестной конкуренции.



«Мне трудно себе представить, чтобы человек такого высокого ранга, министр энергетики США, была настолько непрофессиональна, чтобы делать такие заявления. Мне кажется, что это как раз пример использования зелёной повестки для манипулирования, недобросовестной конкуренции. Для такого рода высказывания нет никаких объективных оснований», — подчеркнула Матвиенко, которую 28 мая цитирует ТАСС.

