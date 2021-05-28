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Матвиенко прокомментировала заявление министра энергетики США о «грязном газе» из России

Спикер Совфеда заявила, что называть российский газ «грязным» у США нет никаких оснований

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась по поводу утверждения министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, заявившей, что полученный в России природный газ является «самым грязным» в мире. По мнению главы Совфеда, никаких объективных оснований для этого у американской стороны нет, а само заявление является примером недобросовестной конкуренции.

«Мне трудно себе представить, чтобы человек такого высокого ранга, министр энергетики США, была настолько непрофессиональна, чтобы делать такие заявления. Мне кажется, что это как раз пример использования зелёной повестки для манипулирования, недобросовестной конкуренции. Для такого рода высказывания нет никаких объективных оснований», — подчеркнула Матвиенко, которую 28 мая цитирует ТАСС.

Сенатор напомнила, что РФ поставляет углеводороды в страны Европы и другие страны мира с 50-х годов прошлого века, «всегда демонстрировала очень ответственный подход и была надёжным поставщиком». Никаких претензий к России никогда ни на одном этапе не было, отметила Матвиенко. Наоборот, по её словам, вред от разработки газа в США, по оценке специалистов, в четыре раза выше, чем углеродный след газодобычи в России.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм назвала газ из России «грязным» в ходе слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса по науке, космосу и технологиям. Её заявление прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать строительство «Северного потока — 2». По мнению Грэнхолм, по газопроводу транспортируется «самая грязная форма природного газа на земле».

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Комментарии (10)

AndrewBarsik
Лучше бы комментировала деструктивную деятельность возглавляемой ей палаты, которая одобряет чудовищные репрессивные законы. Для комментариев про качество газа есть специалисты по экологии. Для комментариев "враждебных выпадов" зарубежных стран есть МИД. Никого мнение засидевшейся Матвиенко про министра энергетики США не интересует.
DimDimych
РФ поставляет газ с конца 50х годов прошлого века??? Это как???
Cashmare
баба, политолог и йурыст, рассуждает о грязи?
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