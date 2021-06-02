Александр Беглов о блокаде, Михаил Пиотровский о котах, Юрий Ковальчук — об «Алых парусах». На ПМЭФ-2021 представили авторские экскурсии по Петербургу

Российское общество «Знание» пригласило посетителей ПМЭФ-2021 на экскурсии по Северной столице. В качестве экскурсоводов выступили губернатор Петербурга Александр Беглов, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и многие другие известные петербуржцы.

Историки, государственные деятели, яркие представители сферы культуры и искусства, успешные спортсмены, бизнесмены и почетные жители Петербурга провели авторские лекции-экскурсии по городу на Неве для школьников, участвующих во всероссийском конкурсе «Большая перемена» — проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей».



Их организовало Российское общество «Знание», а на площадке Петербургского международного экономического форума — 2021 их впервые представили широкой публике, рассказали «Фонтанке» на стенде общества.

Александр Беглов в Музее обороны и блокады Ленинграда и «Бункере Жданова» рассказал школьникам о блокаде и важнейших событиях Второй мировой войны. Михаил Пиотровский познакомил детей с легендарными котами музея, но не только — речь шла и об удивительных фактах из его истории. Локации для экскурсий выбирались самые разные — так, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара и ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Семен Михайловский провели лекцию по петербургской архитектуре во время водной прогулки.

В первый день форума первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и российский предприниматель Юрий Ковальчук встретились в «Ленинград-центре» с участниками проекта «Большая перемена» и рассказали им о возрождении «Алых парусов» в 2005 году. Инициаторами возобновления традиции проведения праздника выпускников стали Юрий Ковальчук вместе с губернатором Петербурга Валентиной Матвиенко по инициативе президента России Владимира Путина. Как отметил Сергей Кириенко, это мероприятие символизирует мечты и надежды людей, как и корабль в произведении Александра Грина. К слову, легендарный выпускной «Алые паруса» завоевал пять наград на мировом конкурсе уровня «Оскара» Global Eventex Awards — четыре золота и одно серебро — такой высокой оценки заслужило шоу прошлого, ковидного 2020 года.

Экскурсии касаются не только исторических достопримечательностей. Так, на автодроме «Игора Драйв» пилот гонок «Формулы-1» Виталий Петров и многократный победитель «Ралли Дакар» в классе грузовиков Владимир Чагин пообщаются со школьниками и расскажут о передовых технологиях создания гоночных трасс.

Экскурсию по Мариинскому театру проведет его художественный руководитель Валерий Гергиев, школьники прогуляются по Петергофу с Еленой Кальницкой, на небоскреб Лахта Центр — с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и даже посетят Ленинградскую АЭС с генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«Мы постарались показать Санкт-Петербург с ракурса, незнакомого обычному человеку, — через прогулки, погружения, лекции и интервью зрители смогут увидеть город глазами людей, которые формируют его современный облик. В этом мы видим нашу миссию — рассказывать об уникальных явлениях и ярких событиях в формате, понятном каждому читателю, слушателю и зрителю», — отмечает генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

