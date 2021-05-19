Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для женщин не нужны специальные льготы и исключения для назначения на должности заместителей генерального прокурора РФ. В то же время пока, по мнению Матвиенко, в Генпрокуратуре «с гендерным равенством не всё в порядке». Такое заявление глава Совфеда сделала во время пленарного заседания 19 мая.
Как пишет «Парламентская газета», тему поднял сенатор Николай Фёдоров, заметивший, что за 27 лет его коллеги не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора РФ. По его словам, «отсутствие женского взгляда может сильно деформировать картину мира».
В ответ на это заявление Валентина Матвиенко обратилась к заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину с просьбой проинформировать генпрокурора Игоря Краснова об озабоченности сенаторов такой тенденцией. «Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным равенством в Генпрокуратуре пока не всё в порядке. Мы будем мониторить и контролировать ситуацию», — пообещала она.
При этом спикер Матвиенко также подчеркнула, что сенаторы говорят не о специальных исключениях и льготах для женщин в Генпрокуратуре — речь идёт лишь о равных конкурентных условиях, заметила она.