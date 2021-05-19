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«С гендерным равенством не всё в порядке». Матвиенко озаботилась отсутствием женщин в руководстве Генпрокуратуры

Спикер Совфеда заявила о необходимости предоставления равных условий для женщин в Генпрокуратуре

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что для женщин не нужны специальные льготы и исключения для назначения на должности заместителей генерального прокурора РФ. В то же время пока, по мнению Матвиенко, в Генпрокуратуре «с гендерным равенством не всё в порядке». Такое заявление глава Совфеда сделала во время пленарного заседания 19 мая.

vmeste-rf.tv/

Как пишет «Парламентская газета», тему поднял сенатор Николай Фёдоров, заметивший, что за 27 лет его коллеги не рассмотрели ни одной женщины в качестве кандидата на должность заместителя генпрокурора РФ. По его словам, «отсутствие женского взгляда может сильно деформировать картину мира».

В ответ на это заявление Валентина Матвиенко обратилась к заместителю генпрокурора Анатолию Разинкину с просьбой проинформировать генпрокурора Игоря Краснова об озабоченности сенаторов такой тенденцией. «Сенаторы не раз ранее замечали, что с гендерным равенством в Генпрокуратуре пока не всё в порядке. Мы будем мониторить и контролировать ситуацию», — пообещала она.

При этом спикер Матвиенко также подчеркнула, что сенаторы говорят не о специальных исключениях и льготах для женщин в Генпрокуратуре — речь идёт лишь о равных конкурентных условиях, заметила она.

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Комментарии (6)

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..... одна уже порулила Питером, клейма негде ставить ....а "сосули" вошли в историю.
asgard
Зато судьи сплошные тетки. Надо с этим бороться, явная дискриминация!
***_555
Спикерка метит в прокурорки?
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