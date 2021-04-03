Почти семь миллионов человек посмотрели видео к песне Russian Woman, с которой на «Евровидение» поедет певица Манижа. Популярность клипа выросла после того, как смысл песни не поняла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.



Судя по каналу конкурса, к 3 апреля клип на Russian Woman посмотрели 6,7 миллиона человек. Чуть меньше, 6,6 млн, у группы Hurricane из Сербии — подобие российской «ВИА ГРА» поет песню Loco Loco. Видео всех остальных участников заметно уступают, минимум в два раза.

