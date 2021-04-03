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«А Матвиенко та еще пиарщица». Клип Манижи стал самым популярным на странице «Евровидения» в YouTube

Клип Манижи набрал 6,7 млн просмотров

Почти семь миллионов человек посмотрели видео к песне Russian Woman, с которой на «Евровидение» поедет певица Манижа. Популярность клипа выросла после того, как смысл песни не поняла глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Судя по каналу конкурса, к 3 апреля клип на Russian Woman посмотрели 6,7 миллиона человек. Чуть меньше, 6,6 млн, у группы Hurricane из Сербии — подобие российской «ВИА ГРА» поет песню Loco Loco. Видео всех остальных участников заметно уступают, минимум в два раза.

Судя по комментариям, многие зашли на страницу с клипом Манижи после того, как песню прокомментировала Валентина Матвиенко. Глава Совфеда не поняла смысл песни, сказав, что там смешались «кони и люди». «Фонтанка» выяснила, что на самом деле песню надо переименовать в честь главы верхней палаты парламента — в ней все о ней.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

***_555
Пусть тяпнет полстакана - поймёт.
lamer
Как бы не относился отрицательно к Валентине Ивановне, но она права. Я тоже не понял смысла в этой творческой отрыжке.
260602101
Прав Володин - там где......там Победа !
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