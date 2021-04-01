«Valentina». Почему песню Манижи надо переименовать в честь Валентины Матвиенко

Фото: коллаж: Валерий Шрифуллин/ТАСС, Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться







Совет Федерации впервые обратил пристальное внимание на репертуар российского исполнителя на международной арене. Спикер Валентина Матвиенко выдала такую рецензию на композицию певицы Манижи: «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чём это?» . Не «о чем», а «о ком». О вас, Валентина Ивановна.

Невероятно, но факт: «Russian Woman» - первая аж с 2003 года песня, которую наш амбассадор будет исполнять на «Евровидении» по-нашему же, только на припеве съезжая на инглиш. Даже «Бурановские бабушки» в 2012 перемежали английскую речь с удмуртской. Последнее, что от россиян на «Евровидении» было слышно по-русски, было программное произведение «Не верь, не бойся, не проси» вокального ансамбля «t.A.T.u.». Как бы то ни было, сенаторам на протяжении 18 лет с артистами и их текстами на бусурманской мове все было понятно.



Даже когда в 2007 году группа «Серебро» выдала перед лицом мировой общественности: «Oh! Don't call me funny bunny, I'll blow your money money» (что можно перевести как «Ой, не зови меня зайкой, я профукаю все твои деньги»). А вот за Манижу с ее феминистским манифестом внезапно решили взяться. Девушка еще и усугубила, разъяснив, что «Russian Woman» - это история о том, как российская женщина «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной».

Рискнем предположить, что спикер Совета Федерации неспроста так остро отреагировала на песню. В тексте прослеживается слишком много опасных совпадений с биографией самой яркой и влиятельной женщины в отечественной политике. Это не шутка. Посмотрите сами.

1. «Поле, поле, поле, я ж мала / Поле, поле, поле, так мала» - детство в провинции

Валентина Матвиенко, в девичестве Тютина, родилась в небольшом украинском городе Шепетовка. Строго говоря, данная территория славна не полями, а, скорее, лесами и крупным железнодорожным узлом. Но недооценивать Шепетовку не стоит, потому как об нее «разбиваются волны Атлантического океана», а это предполагает определенную широту натуры. К тому же, если бы Манижа пела «лес, лес, лес», а не «поле, поле, поле», история получилась бы с отчетливым криминальным подтекстом.



2. «Как пройти по полю из огня? / Как пройти по полю, если ты одна?» - социальный лифт для человека без связей

После школы Валентина Тютина с отличием окончила медицинское училище и уехала из Шепетовки, чтобы поступить в Ленинградский химико-фармацевтический институт. Готовиться к поступлению надо было наверняка, а вуз выбирать — с умом, чтобы ресурсы, потраченные на рывок в большой город, не пропали зря. Но поступить — мало, надо найти свое место и призвание. И оно нашлось — в комсомольской организации. Это произошло почти случайно: Валентина на собрании раскритиковала секретаря факультетской ячейки за отсутствие инициативы. Секретаря тут же отправили в отставку и решили избрать нового. Кто-то из зала предложил кандидатуру Тютиной.

3. «А-а-а, ждать мне чьей-то ручечки, ручки? / А-а-а, а кто подаст мне ручку, девочки?» - Матвиенко

На пятом курсе Валентина вышла замуж за Владимира Матвиенко и взяла его фамилию. В 1986 году она уже была заместителем председателя Исполкома Ленсовета, а в 1989 году ее избрали народным депутатом СССР. В 1991 году случился разворот в сторону дипломатической карьеры: Матвиенко окончила курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР. Говорят, что это случилось после концерта Вашингтонского оркестра под управлением Ростроповича в 1990 году в Москве. На концерт приехала испанская королева София, и Матвиенко очень быстро нашла с монаршей особой общий язык. Врожденный дипломатический дар женщины-депутата впечатлил начальника Общего секретариата МИД СССР Игоря Иванова.



4. «Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи / Ждём мы корабля, ждём мы корабля очень-очень» - вечеринка на «Авроре»

История про Валентину Ивановну и корабль есть, но вряд ли она любит об этом вспоминать. В июне 2009 года после Международного Петербургского экономического форума олигарх Михаил Прохоров закатил вечеринку на революционном крейсере «Аврора». В кают-кампании устроили банкет, на палубе звучали песни и сновали официантки в тельняшках, с проходящей мимо баржи артист Сергей Шнуров пел о том, какой он дикий мужчина. В разгар веселья на борт поднялись губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В кульминации праздника подгулявшие гости начали прыгать за борт, а специально припасенный катер — их вылавливать. Короче, зря Манижа вставила это в свою песню, ни к чему оно там.

Но, может быть, мы слишком плохо думаем про певицу и ее текст. Может быть, имеется в виду вовсе даже не «Аврора», а «Алые паруса». В 2005 году Владимир Путин предложил возродить праздник выпускников, а Матвиенко приняла соответствующее решение. Может быть, Валентина Ивановна и не Ассоль, но корабль-то исправно прибывает — каждый год, как по расписанию.



5. «Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля / А чё ждать? Встала и пошла» - Мальта и Греция, дипломатическая карьера

В 1991 году Валентина Матвиенко стала чрезвычайным и полномочным послом СССР, а потом России на Мальте. А в 1997 году стала чрезвычайным и полномочным послом РФ в Греческой республике.

6. «(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха) / Хэй, хэй»

Сложно сказать, какие именно события зашифрованы в этих строчках, но, судя по реакции спикера Совфеда — что-то не очень веселое.

7. «Every Russian woman needs to know (Ха, ха) ) / You’re strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)» - каждая русская женщина должна знать, что она достаточно сильна, чтобы ломать стены. Губернатор и градозащитники

С 2003 по 2011 год Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга. Этот период запомнился горожанам не только ростом экономического благополучия и амбициозными инфраструктурными проектами, но и сносом зданий и целых кварталов в историческом центре. Казармы Гвардейской Конной Артиллерии в Виленском переулке, комплекс Лейб-Гвардии 1 артиллерийской бригады на улице Короленко, здание Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова, дом причта Исаакиевского собора на Галерной улице, дом Минаева на углу Невского проспекта и улицы Восстания — вот неполный перечень снесенных зданий. В 2011 году Матвиенко обратилась к премьеру Владимиру Путину с просьбой лишить Петербург правового статуса исторического поселения — в этом случае власти могли бы сносить любые постройки, не дожидаясь разрешения Росохранкультуры. Просьбу отклонили, но осадочек остался.



8. «Шо там хорохорится? Ой, красавица / Ждешь своего юнца? Ой, красавица» - решающая встреча

В 1999 году Борис Ельцин отправил Евгения Примакова в отставку с поста премьер-министра. В окружении президента нашлись люди, заинтересованные в том, чтобы Валентина Матвиенко ушла из правительства следом за своим учителем. Впоследствии Матвиенко вспоминала, что сама положила заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности на стол новому премьеру. Но тот хода документу не дал. А потом, во время рабочей поездки в один из регионов, и вовсе сказал, что она должна остаться и продолжать работать. Так будущий спикер Совфеда познакомилась с молодым Владимиром Путиным. В 2003 году, став президентом, он целый месяц будет ее уговаривать занять кресло губернатора Петербурга. Впоследствии Матвиенко вспоминала, что работала в команде Путина «с первого дня» и с это - лучшие годы в ее карьере.

9. «Тебе уж за 30, алло, где же дети?»

Строчка не так проста, как может показаться. Сына Сергея Валентина Ивановна родила, когда ей было всего 24, так что упрек отнюдь не эйжистского толка. Но, как известно, для любого крупного чиновника вопрос, где его дети — тема с подвохом.



Карьера Сергея Матвиенко развивалась параллельно материнской. В одном из блогов он впоследствии расскажет, что свои первые деньги заработал санитаром в операционном блоке, а «потом взял 200 долларов, создал юр. лицо и перестроил всю IT структуру банка «Санкт-Петербург».

Когда Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга, он, действительно, стал вице-президентом упомянутого банка, потом работал во ВТБ, а в 2005 стал его старшим вице-президентом. Вскоре после ухода матери в Совет Федерации, Сергей Матвиенко свернул свое присутствие в большей части бизнес-проектов. С 2012 года курировал киберспортивный проект Мoscow Five. Совладелец компаний «Параметр» и «Параметр плюс», которые занимаются коммунальными сетями и заключают миллиардные контракты с «Мосводоканалом» и Водоканалом Санкт-Петербурга.

10. «Надень подлиннее, надень покороче»

А это, конечно, хамство. Или неприкрытая зависть. Модные образы Валентины Матвиенко — особая история. Злые языки сбиваются со счета, пытаясь выяснить, сколько у нее костюмов, жакетов, брошек и браслетов. Одно можно сказать точно: разные бывали претензии к экс-губернатору Петербурга, но в неумении одеваться Матвиенко не упрекали никогда.

11. «Росла без отца, делай то, что не хочешь / Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо)»

Отец будущего спикера Совфеда, фронтовик Иван Яковлевич Тютин, умер, когда Валентине, младшей из его трех дочерей, было всего 7 лет. Мать растила детей одна, подрабатывая шитьем.

Как мы помним, в зените дипломатической карьеры Матвиенко служила послом в Греции и, по свидетельствам очевидцев, идеально совпадала со своей должностью. Идиллию разрушил Евгений Примаков, который в 1998 году стал премьером и вызвал Матвиенко из солнечной страны, в которой все есть, чтобы назначить своим заместителем по социальной политике. Фактически, на «расстрельную» в годину кризиса должность.

В 2011 году история в каком-то смысле повторилась. Не секрет, что Валентине Матвиенко нравилось быть губернатором Петербурга, привлекать в город инвестиции и менять экономический ландшафт Северной столицы. Но президент Дмитрий Медведев все равно решил отправить ее в Совет Федерации.

12. «Вороны, прошу отвалите-е-е» - Матвиенко и журналисты, которые накаркали

В апреле 2019 года в газете «КоммерсантЪ» опубликовали заметку о якобы готовящемся переходе Валентины Матвиенко в Пенсионный фонд России. Разразился скандал. Никакого «перехода» не случилось, но в итоге авторы текста были уволены. В знак протеста из «Коммерсанта» ушел весь отдел политики, а также замглавного редактора.

С другой стороны, когда в 2017 году впервые прозвучало предложение приравнять СМИ к иностранным агентам, спикер Совета Федерации высказалась категорически против этой идеи.

13. «Эй, русский женщин / Давай, голосуй за меня» - выборы в «Красненькой речке».

Чтобы стать сенатором, Валентине Матвиенко по закону сначала надо было стать депутатом. Причем любого уровня. В августе 2011 года в муниципальных округах «Петровский» и «Красненькая речка» прошли довыборы муниципальных депутатов. О том, что довыборы вообще назначены, никто не знал вплоть до окончания срока выдвижения кандидатов. Валентина Матвиенко баллотировалась в обоих округах и победила с сокрушительным счетом, набрав в «Петровском» 2593 голосов, а в «Красненькой речке» - 3830. После чего она отказалась от мандата в первом округе и, перейдя в Совфед, сложила полномочия во втором. Спустя месяц после избрания мундепом, Матвиенко была избрана сенатором 140 голосами при 1 воздержавшемся. Голосование было безальтернативным.

Спустя 10 лет, возмутившись выбором песни для «Евровидения»-2021, Валентина Матвиенко попросила сенатора Елену Афанасьеву разобраться, как именно Маниже удалось победить в голосовании «Первого канала». Пресс-служба тут же пообещала предоставить все данные, какие запросит Совет Федерации. До переименования песни переговоры между структурами пока не дошли.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

