«Valentina». Почему песню Манижи надо переименовать в честь Валентины Матвиенко

5. «Ждём мы корабля, ждём мы корабля, ждём мы корабля / А чё ждать? Встала и пошла» - Мальта и Греция, дипломатическая карьера



В 1991 году Валентина Матвиенко стала чрезвычайным и полномочным послом СССР, а потом России на Мальте. А в 1997 году стала чрезвычайным и полномочным послом РФ в Греческой республике.



6. «(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха) / Хэй, хэй»



Сложно сказать, какие именно события зашифрованы в этих строчках, но, судя по реакции спикера Совфеда — что-то не очень веселое.



7. «Every Russian woman needs to know (Ха, ха) ) / You’re strong enough to bounce against the wall (Эй, эй)» - каждая русская женщина должна знать, что она достаточно сильна, чтобы ломать стены. Губернатор и градозащитники



С 2003 по 2011 год Валентина Матвиенко занимала пост губернатора Санкт-Петербурга. Этот период запомнился горожанам не только ростом экономического благополучия и амбициозными инфраструктурными проектами, но и сносом зданий и целых кварталов в историческом центре. Казармы Гвардейской Конной Артиллерии в Виленском переулке, комплекс Лейб-Гвардии 1 артиллерийской бригады на улице Короленко, здание Пробирной палаты на набережной канала Грибоедова, дом причта Исаакиевского собора на Галерной улице, дом Минаева на углу Невского проспекта и улицы Восстания — вот неполный перечень снесенных зданий. В 2011 году Матвиенко обратилась к премьеру Владимиру Путину с просьбой лишить Петербург правового статуса исторического поселения — в этом случае власти могли бы сносить любые постройки, не дожидаясь разрешения Росохранкультуры. Просьбу отклонили, но осадочек остался.