«Вообще какой-то бред». Матвиенко послушала песню Манижи, и ей очень не понравилось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла резкой критике текст песни «Русская женщина», которую певица Манижа представит на конкурсе «Евровидение» от России. Она поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и композиции.



«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чём это?» — цитирует заявление Матвиенко на заседании Совета Федерации 31 марта «Интерфакс».



Валентина Матвиенко поручила сенатору Елене Афанасьевой, также жёстко раскритиковавшей песню, запросить у Первого канала информацию о том, «как проходит процедура голосования».

