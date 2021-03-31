«Вообще какой-то бред». Матвиенко послушала песню Манижи, и ей очень не понравилось

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла резкой критике текст песни «Русская женщина», которую певица Манижа представит на конкурсе «Евровидение» от России. Она поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и композиции.
«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чём это?» — цитирует заявление Матвиенко на заседании Совета Федерации 31 марта «Интерфакс».
Валентина Матвиенко поручила сенатору Елене Афанасьевой, также жёстко раскритиковавшей песню, запросить у Первого канала информацию о том, «как проходит процедура голосования».
«Как-то всё очень странно, мягко говоря», — резюмировала спикер СФ.
Напомним, что на Евровидении Maнижа исполнит композицию «Русская женщина». По словам артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео.
Позднее Следственный комитет РФ попросили проверить песню Манижи с точки зрения этики и эстетики.