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«Вообще какой-то бред». Матвиенко послушала песню Манижи, и ей очень не понравилось

Спикер Совета Федерации раскритиковала текст песни Манижи для Евровидения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла резкой критике текст песни «Русская женщина», которую певица Манижа представит на конкурсе «Евровидение» от России. Она поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и композиции.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чём это?» — цитирует заявление Матвиенко на заседании Совета Федерации 31 марта «Интерфакс».

Валентина Матвиенко поручила сенатору Елене Афанасьевой, также жёстко раскритиковавшей песню, запросить у Первого канала информацию о том, «как проходит процедура голосования».

«Как-то всё очень странно, мягко говоря», — резюмировала спикер СФ.

Напомним, что на Евровидении Maнижа исполнит композицию «Русская женщина». По словам артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео.

Позднее Следственный комитет РФ попросили проверить песню Манижи с точки зрения этики и эстетики.

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Комментарии (25)

Komarinsk2019
Интересно было бы узнать, какие песни Валентине Ивановне близки и понятны?
iphonedimona
До руководителей до сих пор не дошло, что это не песня такая, это сам конкурс дурацкий и позорный.
265014511
Поддерживаю Валентину Ивановну. Манижа пусть поет о становлении таджикской женщины и не от нашей страны. С первым каналом давно пора разобраться, уже дно какое-то,а не федеральный канал.
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