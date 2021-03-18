СК РФ получил обращение, в котором ведомство попросили проверить песню российского представителя на Евровидении — певицы Манижи.
«В Следственный комитет поступило обращение общественной организации с просьбой проверить слова из песни певицы Манижи на возможные противоправные высказывания», — сообщает 18 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Светлану Петренко.
В СКР заявили, что рассмотрят обращение по поводу певицы «в установленном порядке».
Накануне издание «Ветеранские вести» опубликовало на своем сайте заявлении на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, где певицу обвинили в «дискредитации образа русской женщины». «В нём [выступлении] публично атрибутируется русским женщинам (русскому народу) заведомо искажённый, уничижительный, эстетически и социально негативный образ. При этом осуществляется негативное воздействие на выполнение государством задачи по поддержке защиты и сохранения национально-культурной идентичности русского народа (и других народов России)», — говорится в обращении.
На Евровидении Maнижа исполнит композицию «Русская женщина». По словам артистки, эта песня посвящена «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий». Исполнительница столкнулась с критикой, на которую ответила в юмористическом видео.
Следственный комитет попросили проверить песню Манижи для Евровидения с точки зрения этики и эстетики
СК РФ получил обращение, в котором ведомство попросили проверить песню российского представителя на Евровидении — певицы Манижи.