Россиянка Виктория Ариничева появилась в специальном эпизоде сериала «Друзья», который вышел на HBO 27 мая. Женщина рассказала, что она давняя поклонница комедии и пересмотрела все выпуски «раз 20». В реюнион она попала, напрямую связавшись с создателями.



В художественной вставке в новом выпуске, где фанаты повторяют известные фразы из «Друзей», россиянка произносит: Could I be wearing anymore clothes? («Хочешь, могу нацепить на себя ещё больше одежды?»). Именно так во втором эпизоде третьего сезона — The One Where No One's Ready («Эпизод, где никто не готов») говорит Джоуи, поссорившись с Чендлером и надев на себя все его вещи.