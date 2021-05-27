В художественной вставке в новом выпуске, где фанаты повторяют известные фразы из «Друзей», россиянка произносит: Could I be wearing anymore clothes? («Хочешь, могу нацепить на себя ещё больше одежды?»). Именно так во втором эпизоде третьего сезона — The One Where No One's Ready («Эпизод, где никто не готов») говорит Джоуи, поссорившись с Чендлером и надев на себя все его вещи.

Россиянка Виктория Ариничева появилась в специальном эпизоде сериала «Друзья», который вышел на HBO 27 мая. Женщина рассказала, что она давняя поклонница комедии и пересмотрела все выпуски «раз 20». В реюнион она попала, напрямую связавшись с создателями.

«Моя коллега знакома с девушкой, которая занималась кастингом этого специального эпизода. Через неё она узнала, что его создатели ищут фанатов сериала по всему миру и предлагают им принять участие в проекте. Она дала контакт, я связалась, прошла кастинг», — рассказала Ариничева Russia Today.



Фанатов просили ответить на 14 вопросов на тему сериала и произнести десяток значимых реплик из «Друзей». При монтаже каждому оставили по одной.



«Не знаю, почему они выбрали эту фразу. Может быть, для того, чтобы отразить Джоуи в этом эпизоде: я тоже на себя надела очень много слоёв и сразу пять галстуков брата! Может, так больше никто не оделся», — предположила россиянка.



В реюнионе «Друзей» появляются не только поклонники, но и звёздные гости, например Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем.



Слухи о воссоединении персонажей комедийного сериала ходили много лет после его завершения в 2004 году. При этом полноценного возобновления шоу не планируется.

