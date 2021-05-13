HBO Max назвал дату релиза спецэпизода сериала «Друзья». Как следует из ролика, выложенного 13 мая на YouTube, премьера состоится 27 мая.



Как сообщает The Hollywood Reporter, среди приглашенных звезд на экране появятся Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем и другие — от BTS до Синди Кроуфорд.



Ранее неоднократно подчеркивалось, что не планируется полноценного возвращения сериала: речь идет лишь об одном выпуске.