HBO Max назвал дату релиза спецэпизода сериала «Друзья». Как следует из ролика, выложенного 13 мая на YouTube, премьера состоится 27 мая.
Как сообщает The Hollywood Reporter, среди приглашенных звезд на экране появятся Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем и другие — от BTS до Синди Кроуфорд.
Ранее неоднократно подчеркивалось, что не планируется полноценного возвращения сериала: речь идет лишь об одном выпуске.
Премьера оригинального сериала «Друзья» состоялась в 1994 году, он шел в течение 10 сезонов на NBC, став одним из самых популярных шоу в мире.
О том, что у «Друзей» появится спецэпизод длительностью в один час, официально стало известно в феврале 2020 года, хотя такие слухи ходили с осени 2019-го. Планировалось, что новая серия «Друзей» с участием всего звёздного состава (Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Мэттью Перри) появится в мае 2020 года, но помешал коронавирус. Ранее сообщалось, что эпизод будет не игровым, а импровизационным.