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Водолазы ищут тело женщины в озере под Петербургом. Подозреваемый в убийстве рассказал, что дети были рядом

Подозреваемый в убийстве бывшей жены под Петербургом изменил показания и рассказал о детях

Водолазы ищут тело женщины-врача на Антоновом озере в Лужском районе Ленобласти. Новое место указал ее бывший муж, подозреваемый в убийстве, пишет 14 мая 47news.

По данным издания, мужчина изменил показания — ранее он говорил, что мешок с телом скинул в очистные сооружения в поселке Оредеж. Теперь же он заявил, что поехал 9 мая на озеро с детьми 6 и 9 лет, оставил их там и направился к бывшей жене. После убийства он якобы привез тело на озеро и затопил его там в мешке из-под резиновой лодки. Поиски осложняются тем, что глубина озера в этом месте около восьми метров, а вода мутная.

По версии следствия, 38-летний экс-супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий, встреча закончилась конфликтом. В результате мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку. От полученной травмы женщина скончалась. Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. 14 мая суд арестовал мужчину на 2 месяца.

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Комментарии (1)

Coulthard
Ну он, видимо, чтоб как не в том анекдоте: если б тогда сел, сейчас бы уже вышел. Ну и понять можно, бывшие жёны, ещё и с претензиями, они хуже любых тварей, как с ними не договаривайся. Всё равно будет мало!
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