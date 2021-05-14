Водолазы ищут тело женщины в озере под Петербургом. Подозреваемый в убийстве рассказал, что дети были рядом

Водолазы ищут тело женщины-врача на Антоновом озере в Лужском районе Ленобласти. Новое место указал ее бывший муж, подозреваемый в убийстве, пишет 14 мая 47news.
По данным издания, мужчина изменил показания — ранее он говорил, что мешок с телом скинул в очистные сооружения в поселке Оредеж. Теперь же он заявил, что поехал 9 мая на озеро с детьми 6 и 9 лет, оставил их там и направился к бывшей жене. После убийства он якобы привез тело на озеро и затопил его там в мешке из-под резиновой лодки. Поиски осложняются тем, что глубина озера в этом месте около восьми метров, а вода мутная.