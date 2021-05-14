Подозреваемый в убийстве бывшей супруги под Петербургом помещён под стражу

Экс-супруг педиатра из Луги Екатерины Ласкар, подозреваемый в её убийстве, арестован. Об этом 14 мая сообщает СУ СК по Ленинградской области. Суд избрал 38-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.



Мать троих детей и педиатр Лужской больницы Екатерина Ласкар пропала несколько дней назад. Об исчезновении в полицию заявил нынешний муж.

По версии следствия, 38-летний экс-супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий, встреча закончилась конфликтом. В результате мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку. От полученной травмы женщина скончалась.