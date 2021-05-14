FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +20
74.36р89.93р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Подозреваемый в убийстве бывшей супруги под Петербургом помещён под стражу

Экс-супруг педиатра из Луги Екатерины Ласкар, подозреваемый в её убийстве, арестован. Об этом 14 мая сообщает СУ СК по Ленинградской области. Суд избрал 38-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Мать троих детей и педиатр Лужской больницы Екатерина Ласкар пропала несколько дней назад. Об исчезновении в полицию заявил нынешний муж.

По версии следствия, 38-летний экс-супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий, встреча закончилась конфликтом. В результате мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку. От полученной травмы женщина скончалась.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Во время допроса он заявил, что тело связал верёвкой и упаковал в мешок. После этого якобы привёз его на очистные сооружения посёлка Оредеж и скинул в колодец с водой. Однако поиски тела, которые продолжались всю ночь, ни к чему не привели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний