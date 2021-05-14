Ударил лопатой, а тело упаковал в мешок. Под Петербургом задержали бывшего мужа по подозрению в убийстве женщины-врача

Как сообщает издание 47news 14 мая, сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя поселка Оредеж по подозрению в убийстве врача-педиатра Екатерины Ласкар. Она не вернулась домой несколько дней назад после смены в больнице.



По версии СК, бывший супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий. Разговор на повышенных тонах перерос в конфликт, в ходе которого мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку, от чего она скончалась. На допросе, мужчина уверял, что тело связал веревкой и упаковал в вещевой мешок. После чего якобы привёз его на очистные сооружения посёлка Оредеж и скинул в колодец с водой. Однако поиски тела, которые продолжались всею ночь, не увенчались успехом.

