Ударил лопатой, а тело упаковал в мешок. Под Петербургом задержали бывшего мужа по подозрению в убийстве женщины-врача

Как сообщает издание 47news 14 мая, сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего жителя поселка Оредеж по подозрению в убийстве врача-педиатра Екатерины Ласкар. Она не вернулась домой несколько дней назад после смены в больнице.
По версии СК, бывший супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий. Разговор на повышенных тонах перерос в конфликт, в ходе которого мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку, от чего она скончалась. На допросе, мужчина уверял, что тело связал веревкой и упаковал в вещевой мешок. После чего якобы привёз его на очистные сооружения посёлка Оредеж и скинул в колодец с водой. Однако поиски тела, которые продолжались всею ночь, не увенчались успехом.
Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, после того как избил Ласкар в июне прошлого года. Пара была уже в разводе. Уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» было прекращено в декабре прошлого года по примирению сторон.
СК Ленобласти 12 мая возбудило уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения 38-летней Екатерины Ласкар. О том, что она не вернулась со смены, сообщал её нынешний муж. При этом известно, что её телефон был найден в электричке. У женщины трое детей.