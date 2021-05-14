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СК показал видео с подозреваемым в убийстве экс-супруги под Петербургом. Её тело ещё не нашли

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве медика из Луги, дал показания на камеру

Следственный комитет показал видеозапись с показаниями подозреваемого в убийстве бывшей жены — 38-летней Екатерины Ласкар, врача-педиатра Лужской больницы. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале ведомства 14 мая.

Следственный комитет Российской Федерации

«Я совершил удар палкой по голове, после чего я подошёл и убедился, что она не подаёт признаков жизни. Уложил в мешок и отвёз…» — рассказывает мужчина на камеру. Судя по кадрам, съёмки проводились в нескольких местах, где, предположительно, было совершено преступление.

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения тела потерпевшей, а также всех обстоятельств, причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — отчитались в СК.

Екатерина Ласкар пропала несколько дней назад. Об исчезновении врача-педиатра и многодетной матери сотрудникам полиции сообщил её нынешний муж.

По версии следствия, 38-летний экс-супруг женщины пришёл к ней выяснять отношения из-за финансовых претензий, встреча закончилась конфликтом. В результате мужчина ударил бывшую жену куском черенка от лопаты по затылку. От полученной травмы женщина умерла.

Подозреваемого в этом преступлении задержали сотрудники уголовного розыска. Во время допроса он заявил, что тело связал верёвкой и упаковал в мешок. После этого якобы привёз его на очистные сооружения посёлка Оредеж и скинул в колодец с водой. Однако поиски тела, которые продолжались всю ночь, ни к чему не привели.

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