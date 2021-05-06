В метро Рио-де-Жанейро произошла перестрелка. Погибли 25 человек

В результате перестрелки в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек. Стрельба произошла в северной зоне города под названием Жакарезинью — в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 6 мая сообщает местный портал G1.
Operação no Jacarezinho deixa 23 mortos, provoca intenso tiroteio e tem fuga de bandidos https://t.co/lhwWqcPt7o #G1 pic.twitter.com/uWH0ofIzqQ— G1 (@g1) May 6, 2021
В сообщении уточняется, что среди жертв — один офицер и 24 подозреваемых. По данным СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Также пострадали два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.
Издание отмечает, что число погибших в спецоперации в Рио-де-Жанейро — рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.