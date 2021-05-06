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В метро Рио-де-Жанейро произошла перестрелка. Погибли 25 человек

25 человек погибли в результате перестрелки в метро Рио-де-Жанейро

В результате перестрелки в метро Рио-де-Жанейро погибли 25 человек. Стрельба произошла в северной зоне города под названием Жакарезинью — в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 6 мая сообщает местный портал G1.

В сообщении уточняется, что среди жертв — один офицер и 24 подозреваемых. По данным СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Также пострадали два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

Издание отмечает, что число погибших в спецоперации в Рио-де-Жанейро — рекордное с 2016 года, когда начали вести статистику.

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Вот это результат, а то где-нибудь, типа, днями воюют, танки стреляют, армия регулярная участвует, а результат, пшик, два раненых, один убитый и не о точечном ракетном ударе речь, когда без жертв стараются.
Akabos
Первые же новости из Рио, даже без знания португальского: ранено трое полицейских, трое пассажиров метро (наземное поезд ехал через район) и таксист. Один полицейский погиб.
Последний раз там так весело было в 2010 году - в фавелы ввели бронетехнику...
rootwing
скоро наши азиатские гости "кепасо амиго" будут так же палить .
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