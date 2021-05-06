В ЕУСПб расскажут, как парикмахеры и автомеханики стали «элитой»

Речь о позднесоветском обществе: одеваться хотелось помоднее, питаться поинтереснее, машину иметь. Но все это было в дефиците. Дефицит вывел в «элиту» представителей профессий, которые статусными не назовешь. Об этом — бесплатная лекция в Европейском университете 13 мая. 12+

Историк Анна Иванова прицельно исследует советскую и особенно позднесоветскую повседневность. Например, каковы были потребительские пристрастия советских работников за границей, или что сделали легендарные магазины «Березка» для формирования советского среднего класса, или как советская культура высказывалась на тему дефицита. В фильме «Ирония судьбы…» учительница Надя и хирург Женя, сойдясь на том, что зарплаты у них невысокие, докладывают, сколько каждый переплатил за импортную стенку. «Благодаря этим неформальным заработкам продавцы, официанты, парикмахеры, автомеханики и другие работники сферы обслуживания становились обеспеченными людьми», — комментирует Анна Иванова. И уже в силу обеспеченности были своего рода элитой. Но чем эта элитарность отличалась от других — например, политической, артистической? И как на такие изменения в социальной иерархии реагировал «народ»?

