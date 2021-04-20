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Белый медведь Умка умер в Екатеринбургском зоопарке, проглотив брошенный посетителями мяч

Звезда Екатеринбургского зоопарка — белый медведь Умка — скоропостижно скончался от брошенного в вольер посетителями мячика. Хищник съел мячик, и его не смогли спасти, сообщили в зоопарке.

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«Очень резко всё произошло. Он утром упал, его ветеринары пошли обследовать, но уже зафиксировали смерть, — рассказала изданию E1 научный сотрудник зоопарка Екатерина Уварова. — Далее с участием приглашенных специалистов сделали вскрытие — это обязательная процедура. И во время вскрытия обнаружили причину — игрушку».

Белому медведю было 25 лет. Он осиротел на Чукотке и, чуть повзрослев, был отправлен в Екатеринбургский зоопарк. Там, вспоминая о популярности Умки, с грустью резюмируют: «К сожалению, не все умеют правильно выражать свою любовь. Несмотря на многочисленные предупреждающие надписи, некоторые посетители бросают животным "лакомства" и посторонние предметы, даже не задумываясь о возможных печальных последствиях». Вместе с сотрудниками зоопарка тоскует и Айна – соседка и верная подруга Умки.

«Айна очень вялая, она грустит. Обычно медведи не социальные животные, они не живут семьями, это животные-одиночки, в природе они встречаются только весной, в период размножения, а потом расходятся. Но у нас они всегда жили в одном вольере, были разделены только решетками, друг друга видели каждый день. Она ему периодически игрушки свои отдавала, ухаживала за ним», — говорит Екатерина Уварова.

В Петербурге жертвой игнорирования правил посетителями стал в этом году красивый белый сип - житель Ленинградского зоопарка умер, съев брошенную в вольер перчатку.

Умка родился в дикой природе. Совсем маленьким медвежонком он остался без матери. Без помощи человека ему было не выжить в дикой природе. Малыша подобрали жители посёлка Биллингс, отбив его от стаи поселковых собак. От этого столкновения у Умки на всю жизнь остался хорошо заметный чёрный шрам на лбу. Четыре месяца Умка жил в сарае, питаясь принесёнными рыбой и копульхеном (очень жирным мясо моржей и тюленей), но, постепенно подрастая, взрослеющий хищник стал представлять опасность для окружающих. Встал вопрос о дальнейшей судьбе медведя. Выпустить в природу такое животное не представлялось возможным – ни охотиться, ни спасаться от врагов и болезней искусственно выкормленный зверь не умеет. Людей не боится – а значит, может напасть. Единственным спасением было найти постоянное местожительство в зоопарке. Таким домом для Умки стал Екатеринбургский зоопарк.

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Комментарии (13)

Avs7153
На протяжении сотен лет коренные народы крайнего севера нашей планеты — ненцы, чукчи, энцы, ханты, эскимосы и нгасаны — были ограничены в выборе продуктов питания. Эти ограничения, обусловленные крайне экстремальными условиями жизни, породили ряд самобытных деликатесов, которые нельзя встретить где-то ещё. Один из таких деликатесов — копальхен (или копальхем).

Необычный деликатес на самом деле достаточно часто употреблялся в пищу народами севера до недавнего времени, но и сейчас никуда не исчез. Хотя от чтения процесса приготовления данного блюда уже может стать не по себе, северяне отмечают его приятный вкус и необычайную сытность.

Для приготовления чаще всего используется олень. Из стада отбирается молодой, здоровый и упитанный самец, которого привязывают и не кормят в течение нескольких дней. Это необходимо, чтобы кишечник животного очистился естественным путём. После очистки кишечника оленя осторожно душат, стараясь не повредить шкуру.
EveReady
Зоопарки в России не изменяются. Вольеры для зверей чуть лучше, чем самопальные "мини-зоопарки" в придорожных кафе Сибири.
Kezevo
На екатеринбуржцев самих уже а пору смотреть через сетку или стекло
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