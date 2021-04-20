Звезда Екатеринбургского зоопарка — белый медведь Умка — скоропостижно скончался от брошенного в вольер посетителями мячика. Хищник съел мячик, и его не смогли спасти, сообщили в зоопарке.

«Очень резко всё произошло. Он утром упал, его ветеринары пошли обследовать, но уже зафиксировали смерть, — рассказала изданию E1 научный сотрудник зоопарка Екатерина Уварова. — Далее с участием приглашенных специалистов сделали вскрытие — это обязательная процедура. И во время вскрытия обнаружили причину — игрушку».

Белому медведю было 25 лет. Он осиротел на Чукотке и, чуть повзрослев, был отправлен в Екатеринбургский зоопарк. Там, вспоминая о популярности Умки, с грустью резюмируют: «К сожалению, не все умеют правильно выражать свою любовь. Несмотря на многочисленные предупреждающие надписи, некоторые посетители бросают животным "лакомства" и посторонние предметы, даже не задумываясь о возможных печальных последствиях». Вместе с сотрудниками зоопарка тоскует и Айна – соседка и верная подруга Умки.

«Айна очень вялая, она грустит. Обычно медведи не социальные животные, они не живут семьями, это животные-одиночки, в природе они встречаются только весной, в период размножения, а потом расходятся. Но у нас они всегда жили в одном вольере, были разделены только решетками, друг друга видели каждый день. Она ему периодически игрушки свои отдавала, ухаживала за ним», — говорит Екатерина Уварова.



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