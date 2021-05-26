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И снова пополнение. Новорождённый обитатель Ленинградского зоопарка учится лазить по деревьям

В Петербурге можно посмотреть на детёныша кошачьего лемура

В Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш кошачьих лемуров, его спустя месяц показали публике.

«Месяц назад, 26 апреля, в семье кошачьих лемуров родился очаровательный детёныш. Мамой стала самочка Нимфа, а папой — Алфей, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Сейчас малыш уже учится лазить по ветвям, впрочем, далеко от мамы пока не отходит. Если детёныша что-то пугает, он сразу бежит к Нимфе».


Мама и детёныш в вольере, который находится в павильоне «Приматы», соседствуют ещё с тремя сородичами. «Все они с большой нежностью относятся к малышу: постоянно вылизывают и вычёсывают его шёрстку», — отмечают смотрители.

Какого пола новорождённый — пока неясно, для определения требуется время.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш японской макаки, и до 8 июня можно поучаствовать в выборе его имени.

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