В Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш кошачьих лемуров, его спустя месяц показали публике.
«Месяц назад, 26 апреля, в семье кошачьих лемуров родился очаровательный детёныш. Мамой стала самочка Нимфа, а папой — Алфей, — рассказали в пресс-службе зоопарка. — Сейчас малыш уже учится лазить по ветвям, впрочем, далеко от мамы пока не отходит. Если детёныша что-то пугает, он сразу бежит к Нимфе».
Мама и детёныш в вольере, который находится в павильоне «Приматы», соседствуют ещё с тремя сородичами. «Все они с большой нежностью относятся к малышу: постоянно вылизывают и вычёсывают его шёрстку», — отмечают смотрители.
Какого пола новорождённый — пока неясно, для определения требуется время.
Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш японской макаки, и до 8 июня можно поучаствовать в выборе его имени.