Ленинградский зоопарк поделился очередной новостью о пополнении. На этот раз на одного члена семьи больше стало у пары японских макак Мии и Кето, которых привезли в Петербург в 2015 году.
Очаровательный детёныш появился на свет ещё 26 марта, но зоопарк не торопился рассказывать о нём — всё это время за состоянием Миа, которая впервые стала мамой, и её малыша наблюдали ветеринары.
«Новорожденный, как и все дети, очень активный и любознательный. Его любимое развлечение — забраться повыше на ветку или канат и прыгнуть на спину к своему отцу, что, правда, не очень нравится последнему», — рассказали смотрители.
Новорождённый — самец, и теперь ему по традиции выбирают имя с помощью горожан. «Мы бы хотели, чтобы оно было японским и сочеталось с кличками родителей», — отмечается в сообщении. Предложения, которые нужно будет опустить в специальный ящик в павильоне «Приматы», принимаются до 8 июня, имя малыша будет объявлено 10 июня.