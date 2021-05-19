Ленинградский зоопарк поделился очередной новостью о пополнении. На этот раз на одного члена семьи больше стало у пары японских макак Мии и Кето, которых привезли в Петербург в 2015 году.



Очаровательный детёныш появился на свет ещё 26 марта, но зоопарк не торопился рассказывать о нём — всё это время за состоянием Миа, которая впервые стала мамой, и её малыша наблюдали ветеринары.



«Новорожденный, как и все дети, очень активный и любознательный. Его любимое развлечение — забраться повыше на ветку или канат и прыгнуть на спину к своему отцу, что, правда, не очень нравится последнему», — рассказали смотрители.