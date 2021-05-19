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«Его любимое развлечение — забраться повыше и прыгнуть на спину отцу». Ленинградский зоопарк впервые показал малыша макаки

Зоопарк в Петербурге объявил конкурс на имя детёныша японской макаки

Ленинградский зоопарк поделился очередной новостью о пополнении. На этот раз на одного члена семьи больше стало у пары японских макак Мии и Кето, которых привезли в Петербург в 2015 году.

Очаровательный детёныш появился на свет ещё 26 марта, но зоопарк не торопился рассказывать о нём — всё это время за состоянием Миа, которая впервые стала мамой, и её малыша наблюдали ветеринары.

«Новорожденный, как и все дети, очень активный и любознательный. Его любимое развлечение — забраться повыше на ветку или канат и прыгнуть на спину к своему отцу, что, правда, не очень нравится последнему», — рассказали смотрители.

Новорождённый — самец, и теперь ему по традиции выбирают имя с помощью горожан. «Мы бы хотели, чтобы оно было японским и сочеталось с кличками родителей», — отмечается в сообщении. Предложения, которые нужно будет опустить в специальный ящик в павильоне «Приматы», принимаются до 8 июня, имя малыша будет объявлено 10 июня.

Японские макаки — самый северный вид обезьян, они способны выдерживать температуру до -15 градусов! Поэтому семейство живёт в отдельном уличном вольере, рядом с бассейном выдр.

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Комментарии (2)

bluxer
Огами Итто.
kоt-obormot
"и прыгнуть на спину отцу" - Спиногрызом можно назвать.
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