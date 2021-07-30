Россия и США вместе посчитают белых медведей

Российские учёные совместно с коллегами из США планируют в 2022–2023 годах провести учёт чукотско-аляскинской популяции белых медведей. Об этом со ссылкой на начальника департамента природных ресурсов и экологии правительства Чукотки Алексея Яковлева утром 30 июля сообщает «Интерфакс».



«В 2016 году впервые в России была разработана и опробована технология инструментально-визуального авиаучёта белых медведей. По результатам пилотного проекта мы насчитали примерно 2937 особей. Повторный учёт чукотско-аляскинской популяции редких животных планируем провести в 2022–2023 годах во взаимодействии с американскими экспертами, что может потребовать выработки единой методики исследований», — заявил Яковлев.

