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Россия и США вместе посчитают белых медведей

Учёные России и США проведут совместный учёт белых медведей в 2022–2023 годах

Российские учёные совместно с коллегами из США планируют в 2022–2023 годах провести учёт чукотско-аляскинской популяции белых медведей. Об этом со ссылкой на начальника департамента природных ресурсов и экологии правительства Чукотки Алексея Яковлева утром 30 июля сообщает «Интерфакс».

«В 2016 году впервые в России была разработана и опробована технология инструментально-визуального авиаучёта белых медведей. По результатам пилотного проекта мы насчитали примерно 2937 особей. Повторный учёт чукотско-аляскинской популяции редких животных планируем провести в 2022–2023 годах во взаимодействии с американскими экспертами, что может потребовать выработки единой методики исследований», — заявил Яковлев.

По его словам, данные учёта будут использованы для обоснования и выделения квоты на аборигенный промысел белых медведей и тюленей для представителей коренных малочисленных народов на Чукотке.

Белый медведь занесён в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз — браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды.

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