Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением. Смольный разработал проект постановления

Смольный разработал проект постановления о реорганизации Ленинградского зоологического парка. Из унитарного предприятия он превратится в государственное бюджетное учреждение культуры.
Документ опубликован 17 июня. Согласно ему предметом деятельности нового ГБУК будет демонстрация животных, содержание зоологический коллекции, способствование сохранению видов и проведение культурно-массовых мероприятий.
О смене организационной формы зоопарка сообщалось и ранее. https://www.fontanka.ru/2020/08/27/69444664/ Вице-губернатор Борис Пиотровский заявлял, что это позволит городу полноценно инвестировать деньги и привести зверинец в подходящий вид.
Напомним, сам процесс ухода унитарных предприятий рассчитан до 2025 года: 485-ФЗ предписывает к тому времени реорганизовать или ликвидировать все ГУП, созданные до 8 января 2020 года и осуществляющие деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции. В частности, поэтому меняется форма собственности ГУП «ТЭК», а ВЦКП стал акционерным обществом. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».