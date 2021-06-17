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Ленинградский зоопарк станет бюджетным учреждением. Смольный разработал проект постановления

Смольный собирается сделать Ленинградский зоопарк бюджетным учреждением

Смольный разработал проект постановления о реорганизации Ленинградского зоологического парка. Из унитарного предприятия он превратится в государственное бюджетное учреждение культуры.

Документ опубликован 17 июня. Согласно ему предметом деятельности нового ГБУК будет демонстрация животных, содержание зоологический коллекции, способствование сохранению видов и проведение культурно-массовых мероприятий.

О смене организационной формы зоопарка сообщалось и ранее. https://www.fontanka.ru/2020/08/27/69444664/ Вице-губернатор Борис Пиотровский заявлял, что это позволит городу полноценно инвестировать деньги и привести зверинец в подходящий вид.

Напомним, сам процесс ухода унитарных предприятий рассчитан до 2025 года: 485-ФЗ предписывает к тому времени реорганизовать или ликвидировать все ГУП, созданные до 8 января 2020 года и осуществляющие деятельность на товарных рынках в условиях конкуренции. В частности, поэтому меняется форма собственности ГУП «ТЭК», а ВЦКП стал акционерным обществом. Подробнее об этом — в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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