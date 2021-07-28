Уже второй за лето турист погиб после встречи с медведем в природном парке под Красноярском

На территории природного парка «Ергаки» под Красноярском произошёл второй несчастный случай с начала летнего туристического сезона, связанный с нападением медведя и повлекший смерть человека.



Как сообщили в дирекции парка, ЧП произошло накануне, 27 июля, в районе девяти озёр хребта Араданский, когда группа туристов из четырёх человек совершала спортивный категорийный поход.



По данным регионального ГУ МВД, факт нападения медведя на человека зарегистрирован официально, однако гибель туриста пока нельзя считать подтверждённой, поскольку его тело не найдено. Известно, что погибший мужчина приехал из Москвы. Остальным троим туристам удалось убежать. В настоящее время на место происшествия выехали группа спасателей, полицейские, охотоведы и работники парка. Назначена полицейская проверка.

