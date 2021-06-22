В национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь задрал 16-летнего юношу, который был в составе туристической группы из 13 человек. Ранен ещё один человек.

Как сообщает 22 июня NGS24 со ссылкой на местное отделение охотнадзора, несчастный случай произошёл днём 21 июня около озера Медвежье, недалеко от входа в национальный парк, но вызов в службу «112» поступил ночью. 16-летний парень оторвался от группы, двое пошли его искать и нашли медведя, который к тому моменту уже задрал мальчика и сидел рядом с трупом. Зверь попытался напасть и на них. Но один человек притворился мертвым, и это его спасло, а второй пошёл на медведя с ножом и ранил его, но тоже получил травму.

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС, сообщили изданию в правоохранительных органах.



По некоторым данным, погибший юноша — местный «шерпа», который работает помощником в туристических походах. Этой группе он принёс продукты, но домой не вернулся.



СК ведёт проверку по факту нападения.



Сейчас в «Ергаках» мало коммерческих туристов, рассказывают изданию организаторы туров. В мае выпало много снега — больше 2 метров, и тает он медленно.

