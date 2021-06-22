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Медведь напал на туристов в «Ергаках». Двое пошли искать пропавшего подростка и столкнулись со зверем-убийцей

В Красноярском крае от лап медведя погиб 16-летний юноша

В национальном парке «Ергаки» в Красноярском крае медведь задрал 16-летнего юношу, который был в составе туристической группы из 13 человек. Ранен ещё один человек.

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Как сообщает 22 июня NGS24 со ссылкой на местное отделение охотнадзора, несчастный случай произошёл днём 21 июня около озера Медвежье, недалеко от входа в национальный парк, но вызов в службу «112» поступил ночью. 16-летний парень оторвался от группы, двое пошли его искать и нашли медведя, который к тому моменту уже задрал мальчика и сидел рядом с трупом. Зверь попытался напасть и на них. Но один человек притворился мертвым, и это его спасло, а второй пошёл на медведя с ножом и ранил его, но тоже получил травму.

Туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС, сообщили изданию в правоохранительных органах.

По некоторым данным, погибший юноша — местный «шерпа», который работает помощником в туристических походах. Этой группе он принёс продукты, но домой не вернулся.

СК ведёт проверку по факту нападения.

Сейчас в «Ергаках» мало коммерческих туристов, рассказывают изданию организаторы туров. В мае выпало много снега — больше 2 метров, и тает он медленно.

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Комментарии (8)

Елена Владимирова
Ну и что усыпят теперь типа медведя, хотя это люди на его территорию пришли, а не он к ним
Pilat
Обалдеть...есть еще смелые люди.
На медведя с ножом....это сильно...это прямо Русь изначальная.
Фонтанка, узнали бы побольше - кто же у нас такой бесстрашный чел.
Этот поступок заслуживает награды за смелость.
99,99 людей в такой ситуации просто побежит сверкая пятками, ну или ...притворится мертвым.
lamer
В наших краях у медведей нет естественных врагов. На грибников, рыбаков и охотников часто нападают. Численность никто не ограничивает, ибо это прибыльный бизнес - лицухи продавать.
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