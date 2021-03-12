Горшочек, вари. ФНБ распечатают для новых инвестпроектов и старых знакомых

автор фото Игорь Иванко/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Решение о старте трат из ФНБ на инфраструктурные проекты президент РФ Владимир Путин озвучил 11 марта на совещании с представителями крупного бизнеса. «Фонтанка» изучила, на что до сих пор тратилась «заначка» и кому могут теперь достаться эти деньги.

Весь прошлый год вокруг Фонда национального благосостояния (ФНБ) бродили желающие поскорее начать его тратить, но правительство противилось этому и медлило — совсем понемногу деньги уходили только на затыкание дыр от коронакризиса и около 60 миллиардов — на три инфраструктурных долгостроя. И вот наконец Путин заявил о скором распечатывании — теперь уже по-крупному — кубышки и поручил правительству за месяц подготовить предложения по инвестированию средств ФНБ в крупные проекты. Это станет привлекательным механизмом для бизнеса, но эксперты опасаются, что доступ к таким проектам будут иметь лишь единицы хорошо известных крупных компаний, которым доверяет государство.



Счетная палата (СП) предупредила, что ФНБ не будет пополняться в 2021 году из-за недополученных в кризисный год 2 трлн рублей нефтегазовых доходов. По мнению аудиторов, ФНБ не увидит новых поступлений до 2022 года.

Однако Счетная палата в своем отчете анализирует только первые 11 месяцев 2020 года. Поступления же в ФНБ зависят в первую очередь от цен на сырье, которые к декабрю 2020 года вернулись на докризисный уровень. Сейчас цены на нефть откатились к апрелю-маю 2019 года, приблизившись к $ 70 за баррель. На фоне этого Минфин постарался смягчить резонанс, вызванный выводами из отчета СП. Если цены на сырье и курс рубля останутся на сегодняшнем уровне, это принесет бюджету дополнительно более 2 трлн рублей нефтегазовых доходов, сообщили 11 марта в ведомстве.

Тем не менее отчет Счетной палаты дает детальную картину, чем в разгар пандемии жил фонд, который считали подушкой безопасности для падающей российской экономики.

В январе — ноябре 2020 года объем ФНБ вырос в 1,7 раза по сравнению с началом года и составил 13,457 трлн рублей (данные Минфина на 1 марта 2021 года — 13,552 трлн). Это произошло из-за покупки иностранной валюты за счет нефтегазовых доходов 2019 года и курсовой разницы. В валютной структуре фонда впервые появились китайские юани и японские иены, подвинув евро и доллар сразу на 20%. При этом доля ликвидных активов фонда в конце года сократилась с 79% до 65,3%, но все еще превышает 7% ВВП, выяснила Счетная палата.



Эксперты предполагали, что ФНБ станет залогом благополучного прохождения кризиса, и гадали, на сколько лет восстановления его хватит, но государство так и не решилось широко распахивать закрома, ограничившись относительно небольшими трансферами. Так, по данным СП, в январе — ноябре 2020 года из средств фонда было использовано всего 241,2 млрд рублей. Причем 237,5 млрд из них пошли на покрытие дефицита федерального бюджета и лишь 3,7 млрд — на его первоначальную задачу, софинансирование пенсионных накоплений.

Зато средств фонда не пожалели на финансирование «стратегических» инициатив, таких как покупка у ЦБ акций Сбербанка за 2,14 трлн рублей. Еще 50 млрд было потрачено на акции пострадавшего от коронавирусных ограничений «Аэрофлота». Дополнительно было вложено 48 млрд рублей в ценные бумаги российских компаний, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, включая Центральную кольцевую автодорогу в Московской области и модернизацию инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Для этого на средства ФНБ выпущены облигации госкомпании «Автодор» и куплены привилегированные акции РЖД. Список проектов, которые финансируются из средств фонда, пока строго ограничен и утвержден правительством пять лет назад.



Также фонд увеличил свои средства на депозите ВЭБ.РФ на 16,5%, с 53 до 61,9 млрд рублей. Они используются для финансирования проектов госбанка в реальном секторе экономики. ФНБ выделил 11,4 млрд рублей на строительство нового аэропорта Центральный в Саратове и получил обратно 2,7 млрд рублей, выделенных на вагоны для Московского метро. Кроме того, до сих пор в портфеле фонда болтаются совсем уж неликвидные активы — приобретенные еще в 2013 году на 3 млрд долларов США еврооблигации Украины, долг по которым Россия вынуждена требовать через Верховный суд Великобритании.

Насколько уместны эти траты в разгар пандемии, мнения расходятся. Заместитель министра финансов Владимир Колычев еще в декабре говорил в интервью Bloomberg, что государство не планирует увеличивать помощь экономике из ФНБ. Цитаты из интервью приводятся в отчете СП. «Главная цель ФНБ, где на начало ноября было скоплено 115 млрд долларов США сырьевых сверхдоходов, — это не антикризисные программы, а распределение сырьевой ренты между поколениями. Менять целеполагание бюджетного правила для большего расходования ФНБ на антикризисные программы — неправильно», — сказал Колычев.



На фоне этого вчерашнее заявления главы профильного ведомства о готовности распечатать кубышку прозвучали воодушевляюще. На совещании президента Владимира Путина с бизнесом о повышении инвестиционной активности министр финансов Антон Силуанов заявил, что возможность задействовать средства ФНБ для совместных инвестиций с бизнесом появилась.

«Надо вместе с коллегами из правительства определить такие проекты, которые дают на рубль государственных средств наибольший объем привлечения частных средств. И мы сейчас предложили, чтобы на рубль ФНБ мы могли бы привлекать не менее пяти рублей частных инвестиций и более. Тогда это будет синергия, и тогда мы можем говорить о том, чтобы и задействовать частные инвестиции, и стимулировать новые проекты, новые рабочие места. И этот инструмент будет работать уже в этом году, мы уже готовы с ним работать», — сказал он.

Присутствующие не ослышались. «Ликвидные активы Фонда национального благосостояния превысили отметку в 7% ВВП. Прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180–200 миллиардов рублей. В соответствии с законом средства ликвидной части ФНБ выше уровня в 7% ВВП, как сегодня министр финансов говорил об этом, могут быть направлены на реализацию масштабных инвестпроектов», — подытожил Путин.



Предприниматели уже давно призывают к этому, но громче всех звучат предложения приближенных к власти гигантов бизнеса. Например, Минфин почти согласился использовать средства ФНБ для финансирования проекта газового комплекса «Газпрома» в Усть-Луге. На вчерашнем совещании бизнесмены тоже не остались в стороне. Об этом заговорил глава «Фосагро» и президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев. В качестве успешного примера он привел инвестирование средств ФНБ в нефтехимические проекты и предложил расширить спектр доступных отраслей. Также Гурьев сообщил, что 10 предпринимателей, включая его самого, готовы вложить по миллиарду рублей в будущий частно-государственный Фонд фондов, который будет наращивать объем инвестиций в высокотехнологичные проекты.

«Это позитивный сигнал для наших макроэкономических показателей. Если у нас увеличиваются доходы бюджета, соответственно, у нас закрываются дыры, и дефицит бюджета будет не таким «дефицитным». Для иностранных инвесторов, которые еще рискуют связываться с нами, это позитивный знак», — комментирует профессор Высшей школы экономики, президент инвестиционной управляющей группы «Московские партнеры» Евгений Коган.



«Любые инвестиции для экономики так или иначе являются дополнительным драйвером роста. Вопрос в том, во что эти деньги будут вкладываться, насколько эти проекты будут эффективны — не для конкретных людей, которые участвуют в их реализации, а для экономики страны в целом. Пока все предыдущие траты фонда были, мягко говоря, не очень эффективны», — считает экс-министр финансов России Андрей Нечаев.

Экономист добавляет, что условия, в которых государство выступает соинвестором, безусловно, привлекательны для бизнеса, но беда в том, что до малого и среднего бизнеса эти деньги если и дойдут, то непонятно, в каких объемах. «Есть опасность, что это будет отдано двум-трем конкретным крупным предпринимателям, приближенным к власти», — отмечает он.

На эти же риски указывает заведующий Лабораторией исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Илья Соколов. «Это красиво звучит на бумаге, что один государственный рубль продуцирует пять частных рублей инвестиций, но это не совсем частные вложения. Вот, например, если ВЭБ поучаствует в качестве частного игрока, его деньги будут частными? Не совсем», — говорит он. Эксперт напоминает, что Фонду национального благосостояния достались в наследство от упраздненного Инвестиционного фонда России несколько долгосрочных проектов. Если на практике новый механизм будет реализован похожим образом, речь пойдет о незначительном количестве дорогостоящих проектов с ограниченным количеством инвесторов, которым государство доверяет.

«Такая конструкция очень условная и не является устойчивым источником финансирования долгосрочного развития страны. Я думаю, что этот путь может иметь только краткосрочную перспективу, а вводить его в практику бюджетного планирования на постоянной основе я бы не рекомендовал», — рассуждает Илья Соколов.

Он объясняет это зависимостью объема превышающих 7-процентный уровень ВВП средств фонда от цен на нефть, которые рано или поздно неизбежно опустятся ниже установленных бюджетным правилом значений. Тогда средства ФНБ пойдут на решение первоочередных задач, и он не сможет финансировать поставленные на поток инвестпроекты. К тому же фонд не настолько емок, чтобы тратить его средства на проекты с неочевидной возвратностью, например социальные. Такое долгосрочное вложение неликвидно, а значит, первостепенная задача ФНБ — обеспечение устойчивости бюджетной системы — не решается. По мнению Ильи Соколова, это может привести к трудностям, особенно в нынешних условиях наращивания госдолга.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

