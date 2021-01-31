Искусствовед расскажет о феномене старых петербургских витражей

Петербург — столица не только культурная, и морская, и
Невероятное распространение витражей в нашем каменном городе на рубеже XIX–ХХ веков объяснимо: очень продвинулось отечественное стекольное производство, витражи были элементом модного стиля модерн. Но, пишет исследователь витражного искусства Татьяна Княжицкая, после революции витражи будто стали «невидимками»: существовали, но общественность особо не интересовали. Когда в 1990-е краеведы решили сосчитать, сколько в городе осталось домов с витражами, цифра получилась довольно размытая — от 300 до 600 домов. При этом в каждом могло быть по несколько витражных окон, но целиком уцелели единицы: в основном в окнах осталось по несколько разноцветных фрагментов. За минувшие 30 лет витражей в городе наверняка прибавилось: в Петербурге полсотни витражных мастерских. Но старинные витражи, конечно, погибают. Энтузиасты затеяли новый пересчет-инвентаризацию. Княжицкая — сооснователь проекта «Витражи Петербурга: инвентаризация 2019–2020», уже обследован Василеостровский район, продолжаются исследования в Петроградском районе.
О том, сколько старинных витражей уже выявлено, в каком они состоянии, можно ли восстановить утраченное, расскажут на лекции «Феномен петербургских витражей: невидимое искусство старого фонда». Встречаемся 8 февраля в Отделе петербурговедения на Невском, 20, в 19:00.
Александра Шеромова