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18 февраля — круглый стол «Льготная ипотека и другие драйверы рынка недвижимости»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Льготная ипотека и другие драйверы рынка недвижимости»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Как льготная ипотека отразилась на рынке недвижимости? Удалось ли выполнить план по вводу и продаже жилья? Итоги 2020 года на рынке недвижимости в сравнении с 2019 годом. Что происходит с ценами на жилье? Как изменилась доля продаж, которая идет с использованием ипотеки в 2020 году?
  • Итоги выдачи ипотеки за 2020 год. Насколько были выполнены планы? Как изменились условия по ипотеке? Госпрограммы и собственные программы банков. Правда, что сейчас ставка самая низкая за всю ипотечную историю в России? Как будет ставка изменяться дальше?
  • Спецпрограммы по ипотеке. Каковы условия и требования по ним? В каких случаях можно рассчитывать на более выгодную ставку и какую?
  • Ипотека на вторичном рынке жилья. Условия, предложения и цены. В каких случаях привлекательней и почему?
  • Страхование рисков при ипотечных сделках. Какие риски обязательно страховать, если берешь ипотечный кредит, а какие желательно? Как страховка влияет на ставку по кредиту? Как процессуально осуществляется страхование? Прямо во время подписания документов по ипотечной сделке? Или это отдельная процедура? Происходят ли изменения в концепции Банка России о страховании при ипотечном кредитовании?

К участию приглашаются представители банков и застройщиков, эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97 (пн-пт с 10.00 до 18.00), elvira@fontanka.ru

 

План мероприятий

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