Утром 15 января знаменитый петербургский «мост глупости» на Софийской улице отметил юбилей — поймал 200-ю «ГАЗель». В честь круглого числа «Фонтанка» вспоминает самые странные случаи из второй сотни побитых грузовиков.

Летающий «холодильник» «Однажды, в далёком 2017 году, везла машина холодильники...» — так начали рассказ об этом случае в паблике «Мост глупости» во «ВКонтакте» в ноябре 2019 года, впервые опубликовав фотографии того ДТП. Фургон с холодильниками (хотя в комментариях отметили, что это скорее были сетевые шкафы) предсказуемо не прошел под мостом из-за высоты груза, и от удара один из них слетел с кузова на дорогу. В результате в него врезался ехавший следом легковой автомобиль.

Дубль с американцем

В декабре все того же 2017-го под мостом «разложились» сразу двое: традиционная грузовая «ГАЗель» и огромный Freightliner, который уж точно не смог бы там пролезть ни при каких условиях. «Ладно, «ГАЗель»... неудивительно. А вот америкос-то куда? Причем явно пытался ходом пройти», — удивлялись в соцсетях. Они стали 133-й и 134-й жертвами моста.

Юбилей в День города Самой громкой, сделавшей «мост глупости» знаменитым не только в Петербурге, но и на всю Россию, пожалуй, стала авария 27 мая 2018 года. По своей сути случай был самым обычным: грузовая «ГАЗель» не прошла по высоте и повредила себе кузов. Но то, что произошло ДТП в День города, сделало его выдающимся. Именно после этой аварии про мост заговорили чиновники, а подъезды к нему оборудовали ограничителями высоты. На какое-то время это даже помогло, хотя, конечно, не всем.

Сено тоже не пройдет Случай 27 февраля 2019 года, скорее, совсем курьезный — в нем не пострадало даже «железо». Под мостом попытался проехать трактор с сеном, но груз не прошел и оказался на мокрой дороге.

Парное застревание 13 ноября 2019 года под мостом друг за другом произошли два ДТП. Сначала, как обычно, застряла грузовая «ГАЗель», потом её решил объехать автобус и встрял рядышком, полностью перекрыв проезд по дороге.

МАЗ без «головы» Летом 2020 года поломанные средства предупреждения уже не смогли сдерживать поток желающих застрять под «мостом глупости», и народный счетчик жертв закрутился быстро. 3 июля в мост влетел грузовой МАЗ. Повреждения у машины были серьезные, верхнюю часть кабины вмяло буквально до кузова.

Спецтехника тоже участвует Утром 11 декабря мост попытался штурмовать водитель не какой-нибудь «ГАЗели», а спецтехники компании, занимающейся обслуживанием канализационных сетей. Такой транспорт на базе «Скании» явно стоит недешево.

Предновогодняя гонка В конце декабря 2020 года аварии совсем зачастили, хотя отметить юбилей до Нового года все же не успели. 28 декабря 197-м стал «ГАЗон» с логотипом «РЖД» на борту. Он на приличной скорости влетел в балку моста и получил значительные повреждения. Такую картину прокомментировал даже навигатор в машине очевидцев.