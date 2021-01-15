FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -15
73.80р89.65р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Не «ГАЗелями» едиными. Самые странные жертвы «моста глупости» на Софийской

Утром 15 января знаменитый петербургский «мост глупости» на Софийской улице отметил юбилей — поймал 200-ю «ГАЗель». В честь круглого числа «Фонтанка» вспоминает самые странные случаи из второй сотни побитых грузовиков.

Летающий «холодильник»

«Однажды, в далёком 2017 году, везла машина холодильники...» — так начали рассказ об этом случае в паблике «Мост глупости» во «ВКонтакте» в ноябре 2019 года, впервые опубликовав фотографии того ДТП. Фургон с холодильниками (хотя в комментариях отметили, что это скорее были сетевые шкафы) предсказуемо не прошел под мостом из-за высоты груза, и от удара один из них слетел с кузова на дорогу. В результате в него врезался ехавший следом легковой автомобиль.

Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мост глупости»

Дубль с американцем

В декабре все того же 2017-го под мостом «разложились» сразу двое: традиционная грузовая «ГАЗель» и огромный Freightliner, который уж точно не смог бы там пролезть ни при каких условиях. «Ладно, «ГАЗель»... неудивительно. А вот америкос-то куда? Причем явно пытался ходом пройти», — удивлялись в соцсетях. Они стали 133-й и 134-й жертвами моста.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Юбилей в День города

Самой громкой, сделавшей «мост глупости» знаменитым не только в Петербурге, но и на всю Россию, пожалуй, стала авария 27 мая 2018 года. По своей сути случай был самым обычным: грузовая «ГАЗель» не прошла по высоте и повредила себе кузов. Но то, что произошло ДТП в День города, сделало его выдающимся. Именно после этой аварии про мост заговорили чиновники, а подъезды к нему оборудовали ограничителями высоты. На какое-то время это даже помогло, хотя, конечно, не всем.

Сено тоже не пройдет

Случай 27 февраля 2019 года, скорее, совсем курьезный — в нем не пострадало даже «железо». Под мостом попытался проехать трактор с сеном, но груз не прошел и оказался на мокрой дороге.

Парное застревание

13 ноября 2019 года под мостом друг за другом произошли два ДТП. Сначала, как обычно, застряла грузовая «ГАЗель», потом её решил объехать автобус и встрял рядышком, полностью перекрыв проезд по дороге.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

МАЗ без «головы»

Летом 2020 года поломанные средства предупреждения уже не смогли сдерживать поток желающих застрять под «мостом глупости», и народный счетчик жертв закрутился быстро. 3 июля в мост влетел грузовой МАЗ. Повреждения у машины были серьезные, верхнюю часть кабины вмяло буквально до кузова.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Фото: читатель «Фонтанки»

Спецтехника тоже участвует

Утром 11 декабря мост попытался штурмовать водитель не какой-нибудь «ГАЗели», а спецтехники компании, занимающейся обслуживанием канализационных сетей. Такой транспорт на базе «Скании» явно стоит недешево.

Предновогодняя гонка

В конце декабря 2020 года аварии совсем зачастили, хотя отметить юбилей до Нового года все же не успели. 28 декабря 197-м стал «ГАЗон» с логотипом «РЖД» на борту. Он на приличной скорости влетел в балку моста и получил значительные повреждения. Такую картину прокомментировал даже навигатор в машине очевидцев.

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Юбилей — 2021

За считанные дни до Нового года мост успел «набить» 198 машин. Но долго юбилея ждать не пришлось: 199-я «ГАЗель» попалась 6 января, и 200-я — 15 января. Еще несколькими фотографиями «юбиляра» поделился подписчик соцсетей моста Павел.

Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мост глупости»
Фото: «Мегаполис»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

yar_5e4cc335310b6
Как понимаю, рукожопые дорожники не могут поставить нормальную конструкцию и следить за ней. Ее постоянно сбивают, а ремонтировать дорожникам ее религия не позволяет. Пока не начнут массово судиться пострадавшие из за сломанных дорожных ограничителей, ничего не поменяется.
Wernum
Если мало новостей, пиши про этот мост - лайфхак Фонтанки.
На самом деле, это как раз тот случай, когда новость уже давно не новость.
Vanko
А почему бы перед мостом не поставить мягкий ограничитель по высоте, об который автомобили не ударялись бы, но водители понимали что дороги точно нет? Сейчас ну никак не понять, что под мостом не проехать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний