После непродолжительных каникул «мост глупости» на Софийской улице в Петербурге снова взялся за своё и «поймал» очередную «Газель». Информация об этом 6 января появилась на странице многострадальной переправы в Twitter.



«Новый год приходит и «Газель» тоже. Первая в этом году «застревашка» посетила «мост глупости»! 199-я в общем зачёте. Готовимся к юбилею», — говорится в сообщении, вместе с которым опубликована фотография с места ДТП. Две предыдущие жертвы попались переправе в преддверии Нового года.