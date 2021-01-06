FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Под петербургским «мостом глупости» застряла первая в новом году «Газель». От юбилейной жертвы его отделяет одно ДТП

После непродолжительных каникул «мост глупости» на Софийской улице в Петербурге снова взялся за своё и «поймал» очередную «Газель». Информация об этом 6 января появилась на странице многострадальной переправы в Twitter.

«Новый год приходит и «Газель» тоже. Первая в этом году «застревашка» посетила «мост глупости»! 199-я в общем зачёте. Готовимся к юбилею», — говорится в сообщении, вместе с которым опубликована фотография с места ДТП. Две предыдущие жертвы попались переправе в преддверии Нового года.

Указанная переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность — «мост глупости». Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «Газель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например, на Южном шоссе. Однако после весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили снова. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

ConnectingPpl
При чем здесь вообще водители? Это мост чиновничьего разгильдяйства и тупости. Офигеть как смешно.
Winston Smith
Мост глупости чиновников?
ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
Можно только сидеть и, радостно потирая руки, говорить вот еще один...
А вот предложить заглубить проезжую часть, и всего-то надо сантиметров на 50...80. Денег нет? А сколько машин загублено?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний