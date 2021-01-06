После непродолжительных каникул «мост глупости» на Софийской улице в Петербурге снова взялся за своё и «поймал» очередную «Газель». Информация об этом 6 января появилась на странице многострадальной переправы в Twitter.
«Новый год приходит и «Газель» тоже. Первая в этом году «застревашка» посетила «мост глупости»! 199-я в общем зачёте. Готовимся к юбилею», — говорится в сообщении, вместе с которым опубликована фотография с места ДТП. Две предыдущие жертвы попались переправе в преддверии Нового года.
Новый год приходит и Газель тоже.— Мост глупости (@FoolsBridge) January 6, 2021
Первая в этом году застревашка посетила Мост глупости!
199я в общем зачёте.
Готовимся к юбилею, раз у ДОДД нет денег на ремонт предупредительных заграждений 🤷 pic.twitter.com/U8DwCo9jqC
Указанная переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность — «мост глупости». Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «Газель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например, на Южном шоссе. Однако после весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили снова. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения.