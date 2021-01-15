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Праздники закончились, но есть новый повод отметить. У моста глупости — 200-й

У моста глупости с Софийской улицы в Петербурге сегодня, 15 января, знаменательное событие — 200-е ДТП.

Под мостом, предупреждающим, что «Газель» не проедет, не проехала, судя по фото в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», именно «Газель».

Сегодня вообще необычный день на дорогах Петербурга. Впервые с начала года в утренний час пик их загруженность достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса». Очевидцы в соцсетях рассказывают о множестве аварий. При этом осадков нет, но синоптики, как обычно зимой, предупреждали о гололедице.

Переправа официально называется мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице, хотя на картах «Яндекса» уже отмечена как городская достопримечательность — «мост глупости». Он построен в 2009 году, передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт. В 2018 году 150-я застрявшая «Газель» попала ровно на День города, 27 мая, и чиновники предприняли ряд мер, чтобы снизить аварийность, в том числе были повешены предупредительные балки на цепях. С тех пор ДТП действительно стало меньше, и инициативу начали перехватывать другие городские мосты, например на Южном шоссе. Однако после весеннего затишья, летом и осенью, ДТП под мостом зачастили снова, особенно плотно они пошли перед Новым годом. Вероятно, сказались пришедшие в негодность технические средства предупреждения.

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Комментарии (10)

syshsun
Ну вот,хоть одна хорошая новость,а то все коронавирус.....
yar_5e4cc335310b6
Маразм вечен. Видимо некому заставить дорожников следить хотя бы следить за работоспособностью габаритной палки перед мостом.
Про понижение дорожного полотна я уже и не заикаюсь.
264728551
Неужели ничего нельзя сделать? Уровень дороги опустить на метр?
Я бы назвал по-другому - мост глупости строителей
А Фонтанке поделание не вести ехидную статистику, а достучаться до соответствующих служб.
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