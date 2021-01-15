В Петербурге утром 15 января наблюдается необычно высокая загруженность дорог — «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса».

Обычно утренний максимум в Петербурге составляет 5–6 баллов. На этой неделе все дни по утрам в час пик было 6, а по вечерам 7 баллов.

Судя по карте «Яндекса», скорость снижена практически на всей восточной половине КАД, от проспекта Энгельса до Софийской улицы, местами стоят «красные» пробки. Пользователи отмечают множество ДТП.

Сильных осадков, которые обычно провоцируют пробки, сейчас в Петербурге нет.