FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -15
73.80р89.65р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
7
Печать

В Петербурге аномальные пробки, скорость снижена на половине КАД

В Петербурге утром 15 января наблюдается необычно высокая загруженность дорог — «красные» 7 баллов по шкале «Яндекса».

Обычно утренний максимум в Петербурге составляет 5–6 баллов. На этой неделе все дни по утрам в час пик было 6, а по вечерам 7 баллов.

Судя по карте «Яндекса», скорость снижена практически на всей восточной половине КАД, от проспекта Энгельса до Софийской улицы, местами стоят «красные» пробки. Пользователи отмечают множество ДТП.

Сильных осадков, которые обычно провоцируют пробки, сейчас в Петербурге нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Kezevo
Так всем надо же ехать минисум 100кмч , и на летней резине, каско же будоражит их ум
265032484
Ну да... и скользко к тому же. Кстати, а вы тоже когда видите скрин экрана чужого телефона сначала рассматриваете область уведомлений, там, заряд батареи... потом значки приложения, дом, работа... еще какие избранные места... а потом только находите информацию по делу, из-за чего собственно скрин и был выложен )))
муматор
зимой выпал снег и морозно, для многих водятлов это стало неожиданностью.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний