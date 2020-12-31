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Они встречают Новый год в красной зоне. Петербургские медики записали праздничное видео, не снимая защитных костюмов

Фото: скриншот видео

Петербургские врачи, медсестры и молодые медики городских стационаров специально для «Фонтанки» записали видеопоздравления прямо в красных зонах. Коронавирус не знает, что такое праздники и выходные, поэтому сотни петербургских медиков прямо сейчас дежурят в инфекционных стационарах. Они ставят капельницы, измеряют сатурацию, подключают кислород — и не устают морально поддерживать своих пациентов. Свое новогоднее обращение они записывают не на Красной площади, а на своих рабочих местах, но сегодня это, пожалуй, самые главные новогодние пожелания. Посмотрите, о чем мечтают в новогоднюю ночь петербургские врачи в красных зонах и что они хотят сказать лично вам.

авторы видео Венера Галеева, Павел Каравашкин, Никита Кобзев / «Фонтанка.ру»

Фото: скриншот видео

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Комментарии (5)

264747951
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
kulakova
Новый год 2020 , врач Ульяна Борисовна встречает в красной зоне. Поздравляем ее и коллег с Новым Годом! Желаем Вам, что бы вы были, бодры, здоровы, счастливы . Спасибо Вам, что вы есть!
e.evdina@gmail.com
Спасибо огромное!!!! С Наступающим, дорогие!!! Храни вас Бог!!!
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