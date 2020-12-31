Петербургские врачи, медсестры и молодые медики городских стационаров специально для «Фонтанки» записали видеопоздравления прямо в красных зонах. Коронавирус не знает, что такое праздники и выходные, поэтому сотни петербургских медиков прямо сейчас дежурят в инфекционных стационарах. Они ставят капельницы, измеряют сатурацию, подключают кислород — и не устают морально поддерживать своих пациентов. Свое новогоднее обращение они записывают не на Красной площади, а на своих рабочих местах, но сегодня это, пожалуй, самые главные новогодние пожелания. Посмотрите, о чем мечтают в новогоднюю ночь петербургские врачи в красных зонах и что они хотят сказать лично вам.
авторы видео Венера Галеева, Павел Каравашкин, Никита Кобзев / «Фонтанка.ру»