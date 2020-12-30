Сэр Энтони Хопкинс, известный по роли Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят», «Ганнибала» и «Красного дракона», записал новогоднее обращение к фанатам и выложил его на странице в Twitter. В ролике он рассказал о том, как бросил пить 45 лет назад и тем самым изменил свою жизнь.



По словам актёра, он «двигался к катастрофе», напивался до смерти и смог остановиться только тогда, когда «прозвенел тревожный звоночек» и перед ним встал выбор — «жить или умереть». Хопкинс предпочел первое, и в этот момент «пришло облегчение», а «жизнь стала удивительной». Обращаясь к пользователям сети, актёр попросил их «продолжать сражаться».

