Сэр Энтони Хопкинс, известный по роли Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят», «Ганнибала» и «Красного дракона», записал новогоднее обращение к фанатам и выложил его на странице в Twitter. В ролике он рассказал о том, как бросил пить 45 лет назад и тем самым изменил свою жизнь.
По словам актёра, он «двигался к катастрофе», напивался до смерти и смог остановиться только тогда, когда «прозвенел тревожный звоночек» и перед ним встал выбор — «жить или умереть». Хопкинс предпочел первое, и в этот момент «пришло облегчение», а «жизнь стала удивительной». Обращаясь к пользователям сети, актёр попросил их «продолжать сражаться».
«Сегодня то самое завтра, о котором вы так волновались вчера. Вы, молодые люди, не сдавайтесь, просто держитесь. Продолжайте сражаться, будьте смелы, и могучие силы придут вам на помощь. Это то, что поддерживало меня всю мою жизнь. С Новым годом!» — произносит Хопкинс. В конце речи он уверяет, что 2021 «станет лучшим годом», хотя 2020 и был «тяжелым, полным горя и печали для многих, многих, многих людей». 31 декабря актёр отметит 83-летие.
With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020
Хопкинс часто обращается к поклонникам и даже записывает для них видео на платформе TikTok. На одном из выложенных роликов он танцует под песню рэпера Дрейка «Toosie Slide».