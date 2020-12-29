ДТП с двумя автомобилями остановило трамваи и устроило небольшой транспортный коллапс в Невском районе Петербурга днем 29 декабря. В Пушкинском районе движение затруднила авария с автобусом. У обоих случаев нашлось еще кое-что общее — ярко-желтый цвет участников.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим, на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы столкнулись автомобили Ford и Audi. На фото видно, что у желтого «Форда» повреждена передняя часть.

Авария мешает движению трамваев. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», задержка в движении — более получаса, трамваи встали в 11:38. Благо рядом есть кольцо «Малая Охта», где могут развернуться трамваи, которые идут с северо-запада. Сам электротранспорт в ДТП не участвовал, добавили в ГУП.

Проблемы ДТП создало не только трамваям, но и другим автомобилистам. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор в сторону перекрестка с Зольной собрался на Дальневосточном проспекте — пробка там уже почти достигла 1,5 километров — и на Новочеркасском проспекте. На Зольной тоже плотно в районе перекрестка с обеих сторон.

За некоторое время до этого еще одно яркое ДТП затруднило проезд по Пулковскому шоссе. Как сообщает участница группы Анна, у дома 68 по шоссе в сторону центра Петербурга столкнулись большегруз и пассажирский автобус. Участники ДТП перегородили вторую и третью полосы. Сейчас, по данным «Яндекса», затруднения в движении там не наблюдается.