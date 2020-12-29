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Желтый транспорт красит в красный дороги Петербурга. Ford и Audi остановили машины и трамваи на Дальневосточном

ДТП с двумя автомобилями остановило трамваи и устроило небольшой транспортный коллапс в Невском районе Петербурга днем 29 декабря. В Пушкинском районе движение затруднила авария с автобусом. У обоих случаев нашлось еще кое-что общее — ярко-желтый цвет участников.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Максим, на перекрестке Дальневосточного проспекта и Зольной улицы столкнулись автомобили Ford и Audi. На фото видно, что у желтого «Форда» повреждена передняя часть.

Авария мешает движению трамваев. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», задержка в движении — более получаса, трамваи встали в 11:38. Благо рядом есть кольцо «Малая Охта», где могут развернуться трамваи, которые идут с северо-запада. Сам электротранспорт в ДТП не участвовал, добавили в ГУП.

Проблемы ДТП создало не только трамваям, но и другим автомобилистам. По данным «Яндекс.Пробок», плотный затор в сторону перекрестка с Зольной собрался на Дальневосточном проспекте — пробка там уже почти достигла 1,5 километров — и на Новочеркасском проспекте. На Зольной тоже плотно в районе перекрестка с обеих сторон.

За некоторое время до этого еще одно яркое ДТП затруднило проезд по Пулковскому шоссе. Как сообщает участница группы Анна, у дома 68 по шоссе в сторону центра Петербурга столкнулись большегруз и пассажирский автобус. Участники ДТП перегородили вторую и третью полосы. Сейчас, по данным «Яндекса», затруднения в движении там не наблюдается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

В целом по городу движение уже до полудня достигло 5 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник. Аналитики «Яндекс.Пробок» ожидают, что пробки в ближайшие три часа останутся на том же уровне, а затем начнут расти и к 17 часам достигнут 7 баллов. Накануне, впрочем, в пять вечера было уже 8 баллов.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

Иван Кадачигов
Ну вот очевидно, из-за копеечных расходов участников ДТП, страдают тысячи людей, опаздывают на встречи, срываются деловые переговоры, кто-то вообще на вокзал или аэропорт опаздывает. Если оцифровать потери транспортных компаний, перевозчиков, такси, вообще всех, то было бы интересно посмотреть в разрезе этих колоссальных потерь бизнеса и простых людей в отношении ремонта этих двух бамперов и капотов. Не пора ли принимать законы, которые будут стимулировать двух жлобов побыстрее убраться с дороги. Ну это, конечно, если без пострадавших. Там совсем другая история.
262370901
Какой идиот у вас заголовки придумывает???
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