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Совет директоров Городского агентства по телевидению и радиовещанию возглавит вице-губернатор Пикалёв

Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР, на 100 % принадлежит городу) сменит председателя совета директоров. Об этом сообщает 29 декабря пресс-служба Смольного.

Вместо ушедшего экс-главы телеканала «Санкт-Петербург» (ГАТР организует вещание канала) Бориса Петрова в совет директоров вошел и в ближайшее время возглавит его вице-губернатор Валерий Пикалёв. Как отмечают в пресс-службе администрации города, предложил Пикалёва на этот пост губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее совет директоров ГАТР выбрал нового гендиректора канала «Санкт-Петербург». Им стал выходец из структур Евгения Пригожина, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Как считает собеседник «Фонтанки» в Смольном, Пикалёв должен будет контролировать его работу. «Это назначение было сделано для баланса интересов», — добавляет источник.

Отметим, что бюджет принадлежащего городу телеканала на 2021 год составил больше миллиарда рублей. В штате городского агентства телевещания — более 600 человек.

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Комментарии (1)

263836471
Начальника ещё одного добавили, а посмотреть и послушать нечего - всё из Москвы приходится слушать и смотреть...
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