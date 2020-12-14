Телеканал «Санкт-Петербург» может возглавить медиаменеджер, попавший под санкции США

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Совет директоров АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», учредителя телеканала «Санкт-Петербург», в ближайшие дни с большой вероятностью назначит Александра Малькевича генеральным директором. Он — выходец из структур Евгения Пригожина, член Общественной палаты, попавший под американские санкции из-за подозрений о вмешательстве в политические процессы в США. Собеседники «Фонтанки» не скрывают, что телеканал — не верх его амбиций, еще недавно он не отрицал, что думает над участием в выборах в Государственную думу.



«Он уже на совещания ходит, мы не сильно одухотворены», — так говорят сотрудники официального городского телеканала «Санкт-Петербург» в ответ просьбу рассказать о будущем генеральном директоре 45-летнем Александре Малькевиче. Еще неделю назад собеседники «Фонтанки» говорили, что вопрос о его назначении пока не решен и рассматриваются разные варианты. Теперь несколько источников, в том числе занимающие руководящие посты в Смольном, уже утверждают: назначение Малькевича произойдет на днях, и дело это решенное.

В перспективе, добавляет один из чиновников, Малькевич может занять еще и место главного редактора телеканала. Совмещал эти должности до этого года Борис Петров, в прошлом бессменный руководитель ТАСС (возглавлял агентство с 1992-го по 2013 год). Его постепенный уход с телеканала шел с начала 2020-го: сначала место главного редактора занял Расим Полоскин, считалось, что протекцию ему в этом составила вице-губернатор Ирина Потехина, затем в октябре появились сообщения об уходе Петрова и с поста генерального директора. Предшествовало этому перераспределение полномочий в Смольном: курировать СМИ вместо Ирины Потехиной стал вице-губернатор Александр Бельский, до этого занимавшийся в основном внутриполитической и выборной повесткой.



Александр Малькевич уже работал в администрации города: в 2002–2003 годах он был заместителем председателя комитета по печати и связям с общественностью. В 2000-х он также трижды избирался муниципальным депутатом в муниципальных образованиях «Звездное» и «Пискаревка». Впрочем, карьера его начиналась, скорее, как журналистская: с 1998-го по 2002 год был главным редактором детской газеты «Пять углов», до этого работал журналистом в городских газетах, а также продюсировал певицу Зару (в будущем супругу Сергея Матвиенко).

Телеведущий, создатель и владелец телеканала «Ваше общественное телевидение» Алексей Лушников вспоминает, что с Александром Малькевичем он познакомился еще в школе. Лушников был старшим пионервожатым и иногда подменял учителя математики, Малькевич учился в старших классах. Затем они вновь встретились в 1993 году. «Я тогда параллельно с ведением телепрограмм занимался тем, что привозил артистов в БКЗ «Октябрьский». Встретились мы, кажется, где-то на съемках сериала «Улицы разбитых фонарей», увиделись и поняли, что можем работать вместе. Он молодой, энергичный. У нас он занимался пиаром звезд, которых мы привозили, организовывал пресс-конференции и публикации о концертах». По словам Лушникова, позже он предложил Малькевичу стать главным редактором «Ваше общественное телевидение». Это было уже в 2007-м. Через два года с финансированием «ВОТа» стало плохо, и Малькевич возглавил телеканал «Новгородское общественное телевидение», затем работал в разных регионах — от Омска до Кавказа. «Он прекрасный коммуникатор, умеет общаться с людьми. Политические амбиции? Я думаю, что они у него есть, и он замечательно подготовлен. Я уверен, что он станет прекрасным депутатом Государственной думы. Он — как военный генерал, он профессионал в первую очередь, второй вопрос — на чьей стороне он воюет». На вопрос, одинаковые ли сейчас стороны у него с Малькевичем, Лушников предпочел не отвечать.



В последние годы Александр Малькевич работал с бизнесменом Евгением Пригожиным. В частности, занимался организацией информационного агентства USA Really. Оно было запущено в середине 2018 года в качестве дочернего проекта Федерального агентства новостей (ФАН входит в холдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет Пригожин). И почти сразу аккаунты агентства заблокировали Facebook, Twitter и YouTube. А американские власти обвинили USA Really в публикации контента по темам «противоречивых политических проблем», в неточностях в статьях и в попытке провести митинг в США в июне 2018 года.

Малькевич тогда обвинил США в цензуре и нарушении свободы слова. 9 ноября 2018 года после визита Малькевича в качестве наблюдателя на промежуточные выборы в конгресс его задержали в аэропорту Вашингтона. Сотрудники ФБР расспрашивали его о вмешательстве в выборы США 2016 года и знакомстве с людьми из санкционного списка. Через месяц он и сам оказался в этом санкционном списке.

Помимо работы над американской повесткой Малькевич занимался и африканской тематикой. Так, весной 2019 года он создал Фонд защиты национальных ценностей. На сайте организации можно найти не столько научную, сколько политическую информацию, например, заявление о том, что Россия не имеет отношения к крушению голландского самолета, сбитого над Донбассом. Отдельный раздел на сайте Фонда национальный ценностей посвящен Африке. Именно от этого фонда в Ливию были откомандированы Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Их арестовали в мае 2019 года по обвинению в попытке вмешаться в будущие выборы в Африке . Весь следующий год Малькевич занимался кампанией по возвращению коллег-политтехнологов: про Шугалея сняли два полнометражных фильма, оба транслировались по телевидению, Шугалеем восхищались и призывали его освободить блогеры-миллионники в «Инстаграме», также Шугалея избрали депутатом местного парламента в Коми. На днях стало известно об освобождении Максима и Самера. Повлияли ли воззвания из «Инстаграма» на ливийские власти или все же сказались переговоры на другом уровне, неизвестно.



Кроме международной повестки Малькевич занимался и российской проблематикой, с разнообразными инициативами он выступал в СМИ, как председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. В частности, Малькевич призывал к введению единых законодательных правил для соцсетей, а также призывал ужесточить законодательство об иностранных агентах.

Осенью 2020 года в публикации о намерениях бизнесмена Евгения Пригожина участвовать в выборах в Государственную думу, а также при сотрудничестве с партией «Родина» поддержать и других кандидатов, упоминался и финалист конкурса «Лидеры России» Александр Малькевич. Журналистам «Медузы» он говорил, что не исключает выдвижения в Госдуму, если вместе «с командой единомышленников будет понимать, что будет полезен на этом участке». «Я бы хотел выдвигаться от партии здравого смысла, от партии, которая разделяет мои идеи».

Теперь же в разговоре с «Фонтанкой» Малькевич сообщил, что не видит смысла идти в Государственную думу. На вопрос о телеканале «Санкт-Петербург» добавил, что ситуация зависит не от него, а от совета директоров.



Бюджет принадлежащего городу телеканала на 2021 год составил больше миллиарда рублей. В штате городского агентства телевещания — более 600 человек.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»