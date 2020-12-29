Более двух сотен попугаев прошли ветеринарный контроль в Пулково. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
«28 декабря в грузовом терминале аэропорта Пулково должностными лицами управления был осуществлён ветеринарный контроль 220 попугаев. Декоративные птицы прибыли воздушным транспортом из Республики Киргизии и направились в адрес жителя Петербурга», — говорится в сообщении.
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Как выяснилось, все птицы прошли лабораторные исследования и были обработаны от паразитов. После ветконтроля попугаи направились к своему получателю.