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220 здоровых киргизских попугаев прилетели к петербуржцу

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Более двух сотен попугаев прошли ветеринарный контроль в Пулково. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

«28 декабря в грузовом терминале аэропорта Пулково должностными лицами управления был осуществлён ветеринарный контроль 220 попугаев. Декоративные птицы прибыли воздушным транспортом из Республики Киргизии и направились в адрес жителя Петербурга», — говорится в сообщении.

Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Как выяснилось, все птицы прошли лабораторные исследования и были обработаны от паразитов. После ветконтроля попугаи направились к своему получателю.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

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