Экзотический постоялец заселился в гостиницу «Охтинская» в Красногвардейском районе Петербурга. Он дружелюбен, общителен и, похоже, потерял хозяина — его ищут, но будут рады и не найти.
Как сообщили «Фонтанке» в отеле, специальный гость объявился во вторник, 13 июля, в первой половине дня. Попугай влетел в раскрытое окно номера на 13 этаже здания на Большеохтинском проспекте, 4, как раз когда постояльцы собирались на завтрак.
«С комфортом разместился, как у себя дома. Пытался воспользоваться room service и заказать пиццу», — рассказывают в отеле.
По хохолку в нём опознали представителя семейства какаду. Судя по характерному окрасу, это корелла. Птица, как отмечают, ручная, общительная, но не болтливая, аппетит здоровый.
В гостинице полагают, что это может быть потеряшка, и посматривают в сторону домов на Свердловской набережной. Владельца ищут, уже бросили клич по соцсетям района, однако пернатый гость успел покорить сердца сотрудников. Несмотря на высокий сезон, ему выделили приглянувшийся номер 1308. Попугая готовы вернуть владельцу, звонка ждут в гостиницу, но поторапливают: желающие приютить путешественника выстраиваются в очередь.