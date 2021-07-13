Экзотический постоялец заселился в гостиницу «Охтинская» в Красногвардейском районе Петербурга. Он дружелюбен, общителен и, похоже, потерял хозяина — его ищут, но будут рады и не найти.



Как сообщили «Фонтанке» в отеле, специальный гость объявился во вторник, 13 июля, в первой половине дня. Попугай влетел в раскрытое окно номера на 13 этаже здания на Большеохтинском проспекте, 4, как раз когда постояльцы собирались на завтрак.

«С комфортом разместился, как у себя дома. Пытался воспользоваться room service и заказать пиццу», — рассказывают в отеле.