Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в Грозном

Подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов в Грозном рассказал глава Чечни 28 декабря. По словам Рамзана Кадырова, нападавшими оказались двое братьев, которые восемь лет назад переехали в республику из Ингушетии и работали в пекарне.
«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены», — написал Кадыров в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родственникам и близким погибшего полицейского.
Он добавил, что пострадал один из сотрудников, его состояние стабильное.
«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — резюмировал глава Чечни.