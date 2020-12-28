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Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в Грозном

Подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов в Грозном рассказал глава Чечни 28 декабря. По словам Рамзана Кадырова, нападавшими оказались двое братьев, которые восемь лет назад переехали в республику из Ингушетии и работали в пекарне.

«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены», — написал Кадыров в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родственникам и близким погибшего полицейского.

Он добавил, что пострадал один из сотрудников, его состояние стабильное.

«Личности бандитов установлены. Это два брата, уроженцы Республики Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чеченскую Республику и работали в одной из пекарен», — резюмировал глава Чечни.

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Комментарии (1)

261697121
Ждем похорон с почестями. Как можно сдержаться если человек живет по законам страны, а не шариата?
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