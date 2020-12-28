Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в Грозном

Подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов в Грозном рассказал глава Чечни 28 декабря. По словам Рамзана Кадырова, нападавшими оказались двое братьев, которые восемь лет назад переехали в республику из Ингушетии и работали в пекарне.



«В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены», — написал Кадыров в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родственникам и близким погибшего полицейского.

