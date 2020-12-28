В ВОЗ заявили, что переболевшие коронавирусом должны носить маски и соблюдать дистанцию. Сколько длится иммунитет, ученые не знают

Переболевшие коронавирусом люди должны продолжать носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию, поскольку наука точно не знает, сколько длится иммунитет. Об этом 28 декабря рассказала в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее эксперт Мария ван Керкхове.



Она напомнила, что антитела после перенесенного коронавируса вырабатываются через несколько недель после инфицирования.



«Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела», — отметила эксперт.