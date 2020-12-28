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В ВОЗ заявили, что переболевшие коронавирусом должны носить маски и соблюдать дистанцию. Сколько длится иммунитет, ученые не знают

Переболевшие коронавирусом люди должны продолжать носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию, поскольку наука точно не знает, сколько длится иммунитет. Об этом 28 декабря рассказала в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ее эксперт Мария ван Керкхове.

Она напомнила, что антитела после перенесенного коронавируса вырабатываются через несколько недель после инфицирования.

«Известно, что антитела вырабатываются у тех, кто перенес болезнь в тяжелой форме, легкой форме или бессимптомно. В настоящее время проводятся исследования, чтобы выяснить, насколько силен такой иммунный ответ и как долго сохраняются эти антитела», — отметила эксперт.

По словам Керкхове, ученые не располагают полной картиной того, насколько долго длится иммунитет. «Некоторые исследования показывают, что это [сохранение антител в организме] продолжается шесть месяцев и, возможно, дольше. Вместе с тем, согласно исследованиям, проводившимся с другими коронавирусами, иммунитет не будет длиться пожизненно», — пояснила она.

«Мы не знаем, как долго длится иммунный ответ, поэтому важно продолжать практиковать физическое дистанцирование. Мы должны быть уверены, что руки вымыты, что используется мыло и чистая вода или спиртовые средства обработки, что мы носим маски и соблюдаем все меры предосторожности», — резюмировала эксперт.

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Комментарии (5)

kuk-vasyusha
Учоные))) носите маски, а там посмотрим)
260695231
Где наши бараны-безмасочники, утверждавшие, что ВОЗ, якобы, признал маски бесполезными?!
И хватить уже глупого нытья про бизнес производителей масок. Купите себе две или три многоразовые маски (или сшейте сами) и носите их, периодически стирая.
Alex000
Не идёт масочный бизнес?
Сочувствую.
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