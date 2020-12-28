Страшное ночное ДТП на пересечении Вербной и Афонской улиц попало на видео. Камеры зафиксировали, как крутило и разворачивало чёрный «Солярис» и как к покорёженной машине бросились люди.



Чёрный «Хёндэ» и белый «Опель», как уже сообщала «Фонтанка», встретились ночью 28 декабря в Коломягах. Первый ехал по Вербной улице, второй по Афонской. Судя по видео, «Солярис» проигнорировал красный сигнал светофора, пулей пролетев перекрёсток и по пути зацепив «немца», и исполнил тройной тулуп. В итоге левую заднюю часть корейской машины фактически разворотило. Другие участники дорожного движения сразу же бросились помогать подбитому лётчику.

