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ДТП на Вербной попало на видео. Камеры зафиксировали бешеный «танец» чёрного «Соляриса»

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com/dorinspb

Страшное ночное ДТП на пересечении Вербной и Афонской улиц попало на видео. Камеры зафиксировали, как крутило и разворачивало чёрный «Солярис» и как к покорёженной машине бросились люди.

Чёрный «Хёндэ» и белый «Опель», как уже сообщала «Фонтанка», встретились ночью 28 декабря в Коломягах. Первый ехал по Вербной улице, второй по Афонской. Судя по видео, «Солярис» проигнорировал красный сигнал светофора, пулей пролетев перекрёсток и по пути зацепив «немца», и исполнил тройной тулуп. В итоге левую заднюю часть корейской машины фактически разворотило. Другие участники дорожного движения сразу же бросились помогать подбитому лётчику.

«Фонтанка.ру»

По данным «Дорожного инспектора», 25-летний водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Интересно, что он этой ночью был трезв, в отличие от 22-летнего мужчины за рулём «Опеля».

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com/dorinspb

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