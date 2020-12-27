В России за год стало на 700 тысяч больше невыездных должников. Среди них больше всего алиментщиков

К концу 2020 года число невыездных из-за наличия долгов россиян увеличилось на 20%. В основном границы перекрыты для обладателей кредитов, неплательщиков алиментов и счетов по коммунальным платежам. Об этом 27 декабря сообщила Федеральная служба судебных приставов, пишет ТАСС.



Если на 20 декабря 2019 года невыездных должников в стране числилось 3,4 млн человек, то за год их количество выросло до 4,1 млн человек. По сравнению с концом 2019 года их стало в 2,5 раза больше.

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — цитирует ведомство информагентство.