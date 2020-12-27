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В России за год стало на 700 тысяч больше невыездных должников. Среди них больше всего алиментщиков

К концу 2020 года число невыездных из-за наличия долгов россиян увеличилось на 20%. В основном границы перекрыты для обладателей кредитов, неплательщиков алиментов и счетов по коммунальным платежам. Об этом 27 декабря сообщила Федеральная служба судебных приставов, пишет ТАСС.

Если на 20 декабря 2019 года невыездных должников в стране числилось 3,4 млн человек, то за год их количество выросло до 4,1 млн человек. По сравнению с концом 2019 года их стало в 2,5 раза больше.

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — цитирует ведомство информагентство.

Наиболее распространенные причины, по которым гражданам ограничивают выезд, это злостная неуплата алиментов и долги по кредитам. В последнее время стали также выносить решения по просрочкам коммунальных платежей.

Приставы за 11 месяцев 2020 года вынесли 8,3 млн постановлений о наложении временного запрета на выезд из страны. В 2019 году их было только 7,8 млн. Всего погасили долгов на 4,1 млрд рублей.

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Комментарии (1)

USSR_forever
а потом они удивляются, почему мужики не женятся и не заводят детей =) кому нужны ваши алименты? 15 лет платить неизвестно кому? контроля над расходованием алиментных денег у нас по закону нет, и никаких отчётов на что их тратит краля - на ребёнка или на нового хахаля - нет, соответственно куда уходят эти деньги - большой пребольшой вопрос. Проще использовать презервативы и секс без обязательств =) И удовольствие можно получить и от геморроя в виде спиногрызов избавиться. Жизнь дана 1 раз и прожить её надо в своё удовольствие.
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