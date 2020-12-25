Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик лишился трех конечностей

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Пострадали, по данным полиции, 11 человек в возрасте от 7 до 48 лет. Все они были доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр. Из них трое, в том числе десятилетний мальчик и девушка 17 лет, были доставлены в реанимацию.

Пострадавшему в ДТП с автобусом под Рязанью десятилетнему мальчику, которого забрали в Москву в центр доктора Рошаля, ампутировали три конечности. Об этом 25 декабря сообщает РИА Новости .

СК сообщал о 13 пострадавших. Всего в ДТП травмы получили пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет. Днем 11 пострадавших перевезли в Рязань. Состояние десятилетнего мальчика оценивалось как крайне тяжелое, вечером в пятницу его забрали в Москву в центр доктора Рошаля. На данный момент в больницах Рязани остаются 10 пострадавших: шесть взрослых в областной клинической больнице и четверо детей в областной детской клинической больнице.



«Жизни взрослых пациентов ничего не угрожает. Среди четырех детей один тяжёлый, двое средней степени тяжести, один с лёгкими травмами. Еще один ребенок находился в крайне тяжёлом состоянии. Это мальчик 10 лет, у него сочетанная травма скелета, ампутация трех конечностей на разных уровнях», — пишет агентство.

По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц». Не пострадавшие в ДТП 11 пассажиров автобуса отправились в Волгоград.

