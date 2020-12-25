В тяжелой аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Рязанской области ночью 25 декабря, по уточненным данным, погибли четыре человека и еще 11 пострадали. Ранее сообщалось о трех жертвах.



Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, авария произошла около 3 часов ночи на 247–м километре автодороги Р22 «Каспий», недалеко от села Высокое в Скопинском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Москва — Волгоград, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, где опрокинулся набок. В этот момент в нем находились 26 человек.