В тяжелой аварии с пассажирским автобусом, которая произошла в Рязанской области ночью 25 декабря, по уточненным данным, погибли четыре человека и еще 11 пострадали. Ранее сообщалось о трех жертвах.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области, авария произошла около 3 часов ночи на 247–м километре автодороги Р22 «Каспий», недалеко от села Высокое в Скопинском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Москва — Волгоград, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением, и автобус съехал в кювет, где опрокинулся набок. В этот момент в нем находились 26 человек.
Руководитель опергруппы правительства Рязанской области вице-губернатор региона Игорь Греков, выезжавший на место ДТП, сообщил, что, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. «Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии», — сказал он. Окончательную причину аварии установит следствие.
Новостное агентство «РЗН.инфо» опубликовало в Youtube запись с видеорегистратора автобуса. На ней видно, как машина в какой-то момент начинает плавно съезжать на встречную полосу, затем на обочину, после чего падает набок в кювет. После падения в салоне раздаются крики пассажиров.
В результате ДТП четыре человека, включая водителя автобуса, погибли на месте, сообщает МВД. По данным портала V1.ru, среди погибших один гражданин Греции. Минздрав России сообщает об 11 пострадавших в аварии, среди них пятеро детей. Всех доставили в больницы Рязани и Скопино. Состояние восьми человек оценивается как среднее, троих — как тяжелое.
По факту ДТП организована прокурорская проверка. Районный Следственный комитет ведет доследственную проверку, в рамках которой дадут правовую оценку качеству оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствию условий перевозки требованиям безопасности. СК РФ показал последствия ДТП на видео.