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Федералы насчитали в Петербурге 4158 заболевших коронавирусом за сутки. Снова больше официальной статистики

Медики внесли в федеральный регистр больных с подтвержденным коронавирусом в Петербурге на 25 декабря еще 4158 человек. Официальная статистика показала стабильные 3751.

Как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19, по сравнению с прошлой неделей в статистике регистра наметился спад. Еще неделю назад, 18 декабря, в Петербурге было 4636 заболевших. Падение на 10,3%. Зато за это время на 5,35% выросло число активных пациентов, которые наблюдаются в стационарах и амбулаторно — 73 828. На прошлой неделе их было 70 081.

Как писала «Фонтанка», реальное число заболевших — регулярно оспариваемая величина. Например, модель Сбербанка показала, что официальная статистика по коронавирусу в России занижена в 5–6 раз.

© Фонтанка.Ру

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