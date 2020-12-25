Федералы насчитали в Петербурге 4158 заболевших коронавирусом за сутки. Снова больше официальной статистики

Медики внесли в федеральный регистр больных с подтвержденным коронавирусом в Петербурге на 25 декабря еще 4158 человек. Официальная статистика показала стабильные 3751.



Как сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19, по сравнению с прошлой неделей в статистике регистра наметился спад. Еще неделю назад, 18 декабря, в Петербурге было 4636 заболевших. Падение на 10,3%. Зато за это время на 5,35% выросло число активных пациентов, которые наблюдаются в стационарах и амбулаторно — 73 828. На прошлой неделе их было 70 081.

