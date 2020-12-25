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Модель Сбербанка показала, что официальная статистика по коронавирусу в России занижена в 5–6 раз

Ежедневно в России заболевают коронавирусом не 28–29 тысяч человек, а 165 тысяч. А в целом переболевших в несколько раз больше, чем в официальной статистике, их более 16 млн, говорится в исследовании «Сбериндекса», опубликованном 25 декабря.

«Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5–6 раз превосходит данные официальной статистики за счёт случаев лёгкого и бессимптомного протекания болезни, — отметили аналитики. — С учётом бессимптомных носителей ежедневно вирусом в стране сейчас заражается порядка 165 тысяч человек. Согласно этой модели, число переболевших людей в России на 31 декабря составит 16,6 млн человек, что соответствует 11,3% населения страны или порядка 15% городских жителей. Это существенно меньше порога «коллективного иммунитета», который составляет для коронавируса 50–60% популяции».

По словам специалистов «Сбериндекса», эти цифры не противоречат друг другу, так как переболевших с выраженными симптомами около 3 млн человек. Модельное превышение связано с тем, что без обязательного сплошного тестирования такие случаи остаются не выявленными, что «завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев».

Ранее ученые из Европейского университета заявили, что, по данным их исследования, в Петербурге уже 1 млн переболевших. В то время как по официальным данным с начала пандемии в Северной столице заразились 219 тысяч человек, а выздоровели 129 тысяч.

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Комментарии (13)

dragvs
Как верифицировали модель? В целом и заболеваемость и смертность от COVID в России можно смело в 3 раза умножать.
LEV65
В 6 раз - маловато. В 10 - больше похоже на истину. Даже когда приносишь доказательства в виде КТ и антител - все равно ставят другой диагноз.
m59
По моим ощущениям занижена по крайней мере раз в 10
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