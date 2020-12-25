Модель Сбербанка показала, что официальная статистика по коронавирусу в России занижена в 5–6 раз

Ежедневно в России заболевают коронавирусом не 28–29 тысяч человек, а 165 тысяч. А в целом переболевших в несколько раз больше, чем в официальной статистике, их более 16 млн, говорится в исследовании «Сбериндекса», опубликованном 25 декабря.
«Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5–6 раз превосходит данные официальной статистики за счёт случаев лёгкого и бессимптомного протекания болезни, — отметили аналитики. — С учётом бессимптомных носителей ежедневно вирусом в стране сейчас заражается порядка 165 тысяч человек. Согласно этой модели, число переболевших людей в России на 31 декабря составит 16,6 млн человек, что соответствует 11,3% населения страны или порядка 15% городских жителей. Это существенно меньше порога «коллективного иммунитета», который составляет для коронавируса 50–60% популяции».
По словам специалистов «Сбериндекса», эти цифры не противоречат друг другу, так как переболевших с выраженными симптомами около 3 млн человек. Модельное превышение связано с тем, что без обязательного сплошного тестирования такие случаи остаются не выявленными, что «завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев».
Ранее ученые из Европейского университета заявили, что, по данным их исследования, в Петербурге уже 1 млн переболевших. В то время как по официальным данным с начала пандемии в Северной столице заразились 219 тысяч человек, а выздоровели 129 тысяч.