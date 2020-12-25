Непорядок. Попытка познакомиться с петербурженкой на борту самолёта закончилась двумя уголовными делами

Уголовное дело о пренебрежении общественными устоями на борту летевшего из Дубая в Петербург самолёта возникло после заигрывания двух пассажиров с соседкой. Попытки познакомиться с ней поближе добавили статью об угрозе убийством.
Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР 25 декабря, неприятная сцена произошла на международном рейсе ещё в конце марта 2018 года. Не остывшие после отдыха в ОАЭ россияне продолжили курортную тему и, заправившись алкоголем, решили завязать знакомство с одной из пассажирок. Интерес оказался невзаимным, но мужчины проявили настойчивость.
«Громко и вызывающе требовали общения с пассажиркой, а один из них стал хватать рукой потерпевшую за её руки и плечи. Кроме того, один из мужчин попытался нанести девушке удар кулаком в область головы, однако промахнулся. Публично оскорбляли её и угрожали физической расправой как ей самой, так и её близким родственникам, а также совершением в отношении неё иных насильственных действий сексуального характера», — рассказали о методах пикапа в транспортном следствии.
Случившееся оформили по статьям о хулиганстве и угрозе убийством. Один из фигурантов к этому времени успел сбежать. Он арестован заочно и объявлен в межгосударственный розыск. Его дело выделено в отдельное производство. Его 38-летний приятель ограничен домашним арестом и уже готовится к суду: расследование завершено, материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в Московский райсуд.