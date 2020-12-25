Непорядок. Попытка познакомиться с петербурженкой на борту самолёта закончилась двумя уголовными делами

Уголовное дело о пренебрежении общественными устоями на борту летевшего из Дубая в Петербург самолёта возникло после заигрывания двух пассажиров с соседкой. Попытки познакомиться с ней поближе добавили статью об угрозе убийством.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР 25 декабря, неприятная сцена произошла на международном рейсе ещё в конце марта 2018 года. Не остывшие после отдыха в ОАЭ россияне продолжили курортную тему и, заправившись алкоголем, решили завязать знакомство с одной из пассажирок. Интерес оказался невзаимным, но мужчины проявили настойчивость.