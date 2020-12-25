Беглов попросил у Мишустина 700 млн на детские сады в Шушарах и Каменке. Премьер пообещал «принять решение»

Федеральное правительство выделит Петербургу из средств резервного фонда 700 млн рублей на строительство двух детских садов. Об этом 25 декабря премьер Михаил Мишустин сообщил на встрече с губернатором Александром Бегловым на заводе «Биокад».



По словам главы города, сейчас социальная инфраструктура особенно нужна в Шушарах и Каменке, в первых живут многодетные семьи, а во второй — очередники, но средств в бюджете нет.



«Решение примем, я, конечно, поддержу», — пообещал Мишустин. «Молодые семьи должны быть обеспечены социальной инфраструктурой», — отметил он.

