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Появилось видео смертельного ДТП с эвакуатором на Литейном. Женщина пошла через дорогу наудачу

«Фонтанка» публикует видеозапись смертельной аварии на Литейном проспекте с участием эвакуатора. Переходившая дорогу женщина предпочла запрещенное место снабженной светофором «зебре».

«Фонтанка.ру»

Водителю эвакуатора мешали плохая видимость и отблески искусственного освещения.

Авария случилась около пяти утра 25 декабря на углу Литейного проспекта и Шпалерной улицы. Женщина пересекала проспект, несмотря на интенсивное движение. Пешеходный переход через Литейный находился на другой стороне перекрестка, метрах в двадцати пяти. Женщина погибла.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Данилофф
Странное поведение дамы..
Сергей Федоров
Эвакуатор мог бы и пораньше среагировать, спешил видно.
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