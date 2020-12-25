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Автоэвакуатор сбил женщину, которая перебегала дорогу у здания ФСБ в Петербурге

Автоэвакуатор не доехал до Литейного моста в Петербурге. Он сбил молодую иностранку.

Авария произошла около 5 утра в центре Петербурга, напротив «Большого дома» на Литейном проспекте.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 декабря в ГУ МВД по Петербургу и области, 23-летний водитель, управляя эвакуатором, совершил наезд на женщину-пешехода 27 лет.

По предварительной информации, за рулем автомобиля находился гражданин Азербайджана, который в момент наезда был трезв. Пешеход, гражданка Украины, согласно первоначальной схеме ДТП, перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда она скончалась от полученных травм.

По факту ДТП проводятся доследственные проверки. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах и причинах аварии. По результатам будет принято процессуальное решение.

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Комментарии (3)

bluxer
Дружба народов.
Свинарка и пастух в современном изложении.
260695231
«Женщина пешехода» — это что-то новенькое. Типа «самки человека», что ли?
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